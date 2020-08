Stasera in tv 7 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 7 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 7 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – I migliori anni

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata in replica de I migliori anni.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il circolo degli inganni

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima tv Il circolo degli inganni, con Dana Davis, Jesse Ruda, James William O’Halloran.

Trama: Nella speranza di recuperare il loro rapporto, Laurie e Grant vanno a vivere in un quartiere residenziale, dove viene loro offerta una cena di benvenuto da Rachel e Derrick, una strana coppia di vicini di casa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La grande storia – Nazismo

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma La grande storia – Nazismo: l’orrore e la speranza.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Innamorato pazzo

Su Rete 4 va in onda il film Innamorato pazzo con Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Gerry Bruno.

Trama: Lei è la principessa Cristina, arrivata a Roma per accompagnare il padre, re Gustavo di S. Tulipe, che spera di ottenere un grosso prestito per salvare l’economia del suo principato. Lui è Barnaba Cecchini, conducente di un autobus che fa capolinea, guarda caso, proprio nei pressi dell’Ambasciata dei suddetti regnanti. Così quando Cristina, insofferente del noioso protocollo ufficiale, decide di allontanarsi per conto proprio, salta sul primo autobus che trova, e l’incontro tra i due è inevitabile…

STASERA IN TV 7 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Paperissima Sprint

21:00 – Champions League – Juventus vs Lione

Su Canale 5 stasera va in onda la partita di Champions League che vede schierate in campo Juventus contro Lione.

GUIDA TV 7 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Tutto può cambiare

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Tutto può cambiare, con Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, Adam Levine, James Corden, Cee-Lo, Mos Def, Maddie Corman, Aya Cash, Philip Odango

Trama: Greta e Dave sono due cantautori che scrivono canzoni insieme e sono innamorati sin dai tempi dell’universita’. La coppia arriva a New York grazie al contratto che Dave ha firmato con una importante etichetta discografica e lui ben presto raggiunge il successo. Altrettanto presto, pero’, l’idillio con Greta finisce e lei si ritrova sola. Una sera, mentre si esibisce in un locale, Greta viene notata da Dave, un produttore musicale caduto in disgrazia, che decide di scommettere su di lei e le propone di registrare un disco. Avra’ cosi’ inizio per entrambi una nuova avventura professionale e sentimentale…

PROGRAMMI 7 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – I misteri di Parigi

Questa sera su La 7 è in programmazione il film I misteri di Parigi.

PROGRAMMI TV 7 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – X Factor – Il sogno

Su Tv8 questa sera va in onda X Factor.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Fatal Agents

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Fatal Agents.

Trama: Dramma al femminile sulla Seconda guerra mondiale con Sophie Marceau. Dopo l’assassinio del marito, Louise fugge a Londra ed entra a far parte di un servizio segreto creato da Churchill

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:15 – (s)cambio casa

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di (s)cambio casa.

