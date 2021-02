Stasera in tv 5 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 5 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 5 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – Il cantante mascherato

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il cantante mascherato 2021, la seconda edizione dello show di Milly Carlucci con nove maschere in gara.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda The Good Doctor, con un nuovo episodio dalla quarta stagione.

Trama: La nuova relazione tra Lea e Shaun viene messa a dura prova da un’emergenza sanitaria che coglie tutti impreparati. Park è costretto a rimandare il suo ritorno a Phoenix.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – TITOLO V

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna Quarto Grado.

STASERA IN TV 5 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 5 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – DEMONI URBANI

21:20 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom, oltre il confine.

PROGRAMMI 5 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Propaganda Live

PROGRAMMI TV 5 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Sotto assedio – White House

Questa sera su Tv8 va in onda il film Sotto assedio.

Trama: All’agente John Cale (Channing Tatum) è stata appena negata la possibilità di lavorare per la difesa del presidente degli Stati Uniti James Sawyer (Jaime Foxx). Per non deludere le aspettative della figlioletta Emily, John decide di portarla in visita alla Casa Bianca quando il complesso viene attaccato da un gruppo paramilitare pesantemente armato. Con il governo nel caos e il tempo che stringe, toccherà a Cale salvare il presidente, sua figlia e l’intera nazione.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

22:55 – La confessione – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Era mio figlio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Era mio figlio.

Trama: Durante una missione di salvataggio l’11 aprile 1966, il paracadutista statunitense William H. Pitsenbarger ha la possibilità di fuggire sull’ultimo elicottero impegnato in una difficile zona di guerra in Vietnam. Decide però di non approfittarne e di rimanere a terra per aiutare i compagni, compiendo il più grande sacrificio della sua vita. Trentadue anni dopo, Scott Huffman – membro dello staff del Pentagono in rampa di lancio per un avanzamento di carriera – riceve il compito di indagare su quanto accaduto per una richiesta di medaglia d’onore a Pitsenbarger avanzata dal suo superiore e dai genitori.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Italia’s Got Talent

