Stasera in tv 4 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 4 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 4 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Nations League – Italia vs Bosnia Erzegovina

Questa sera su Rai 1 va in onda l’appuntamento di calcio con la Nations League: in campo Italia contro Bosnia Erzegovina.



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mai fidarsi di mia madre 1^TV

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima tv Mai fidarsi di mia madre con Jessica Morris e Vivica A Fox.

Trama: Dopo aver ricevuto una promozione sul posto di lavoro, Melanie decide di assumere Phoebe come sua assistente personale. I ntelligente e astuta, Phoebe accetta subito il lavoro ma la donna, in realtà, ha un piano diabolico in mente che le serve a vendicare il suo passato…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stai lontana da me

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Stai lontana da me con Enrico Brignano e Ambra Angiolini.

Trama: Jacopo (Enrico Brignano) e’ un consulente matrimoniale che, perseguitato dalla sfortuna, non riesce a tenersi stretta una donna per piu’ di due settimane a causa degli eventi che rendono le malcapitate vittime di strani incidenti. Soltanto una, la bella e ambiziosa architetta Sara (Ambra Angiolini), si rivelera’ la sua giusta anima gemella e riuscira’ a vincere la cattiva sorte.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Gran Hotel Excelsior

Su Rete 4 va in onda il film Gran Hotel Excelsior con : Adriano Celentano, Carlo Verdone, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi, Gerry Bruno.

Trama: Il muro di freddezza professionale del proprietario dell’hotel (Celentano) cede ai disperati assalti amorosi di Ilde. Un cliente pugile (Verdone) si innamora di una cameriera e cambia mestiere. Poi c’e’ il Mago di Segrate (Abatantuono), un cameriere (Montesano) che ha messo la figlia in un collegio svizzero e, finche’ puo’, finge con lei di essere un personaggio importante.

STASERA IN TV 4 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Eternal Love 1^TV

Su Canale 5 stasera va in onda in prima tv il film Eternal Love con Fahriye Evcen, Murat Yıldırım, Filiz Ahmet, Zeynep Ozder.

Trama: Ahmet Katiksiz dirige questa commedia sentimentale incentrata sulla love story tra due persone che in apparenza non hanno nulla in comune: la casalinga Zeynep, interpretata da Fahriye Evcen, e il noto e ricco chirurgo Can, Murat Yildirim. Scoppiera’ la scintilla tra i due, ma una terribile verita’ mettera’ a dura prova l’amore tra Can e Zeynep.

GUIDA TV 4 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – CSI

21:30 – Richie Rich – Il più ricco del mondo

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Richie Rich – Il più ricco del mondo con Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Christine Ebersole.

Trama: Il film racconta la storia di Richie, figlio dodicenne di un ricchissimo multimiliardario che lo copre di regali e vizi. La vita di Richie però non scorre nel migliore dei modi, solo com’è nella grande reggia paterna e con poche possibilità di trovare amici. Solo il fedele precettore Cadbury capisce i suoi problemi, mentre i genitori sono troppo spesso in viaggio e non basta nemmeno il computer localizzatore che gli hanno regalato per far sentire Richie amato e meno solo. Un giorno l’aereo dei genitori di Richie precipita e lo scaltro amministratore delle loro proprietà cerca di impossessarsi di tutto. Richie e i suoi amici decidono di ritrovare i genitori e di impedire al malfidato amministratore di realizzare i suoi propositi.

PROGRAMMI 4 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Quel che resta quel giorno

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Quel che resta del giorno con Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve, Hugh Grant.

Trama: Dopo aver fedelmente servito per decenni Lord Darligton, il maggiordomo Stevens sfrutta i giorni di vacanza concessigli dal nuovo proprietario del castello per recarsi da Miss Kenton, gia’ governante a Darligton House. Ripensando al passato, Stevens si rende conto che l’assoluta dedizione al servizio gli ha impedito un’autonomia intellettuale e, anche, la capacita’ di cogliere l’occasione dell’amore. Da un romanzo di Kazuo Ishiguro, ancora una preziosa ricostruzione d’epoca nel film di Ivory, insieme con una forte tensione drammatica sottesa al formalismo vissuto irragionevolmente come religione. E, ancora, una straordinaria prova di attori.

PROGRAMMI TV 4 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – X Factor – Il sogno

Su Tv8 questa sera va in onda la maratona di X Factor- Il sogno.

NOVE

Sul Nove questa sera va in onda:

20:15 – Deal With It – Stai al gioco

21:20 – Bake Off Italia

Sul canale Nove va in onda la nuova stagione di Bake Off Italia con ben quattro giudici e tanti aspiranti pasticceri.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Tuttapposto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Tuttapposto

Trama: Roberto Lipari e Luca Zingaretti in una commedia di Gianni Costantino. Uno studente, figlio del Rettore, crea scompiglio nell’ateneo realizzando una app per valutare l’operato dei docenti.

SKY UNO

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 3 settembre 2020, programmi e film: La partita del cuore, Zelig, Germania-Spagna Stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020, programmi e film: Seat Music Awards, Capri-Revolution, Il generale Dalla Chiesa Stasera in tv martedì 1 settembre 2020, programmi e film: SuperQuark, Ritorno alle origini, Un profilo per due