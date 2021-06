Stasera in tv 4 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 4 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 4 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Italia-Repubblica Ceca

Questa sera su Rai 1 va in onda l’amichevole Italia-Repubblica Ceca.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Quel bambino non sarà mai tuo

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Quel bambino non sarà mai tuo.

Trama: Tracy è una giovane ragazza incinta. Bobby, il padre del futuro bambino, è un ragazzo violento. Tracy decide di dare in affidamento il bambino, ma i coniugi Parker, trovati dall’agenzia, si rivelano essere pericolosi…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Sissi la giovane imperatrice

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Sissi la giovane imperatrice.

Trama: Sissi, frustrata dalle rigide norme comportamentali di corte imposte dalla suocera scappa dai genitori in Baviera. Francesco Giuseppe però la riporta indietro e Sissi non manca di fare da mediatrice con il capo degli indipendentisti ungheresi. Secondo capitolo della trilogia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – LE STORIE DI QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 4 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – La scelta

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione il film La scelta – The Choice.

Trama: Film drammatico basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, con Benjamin Walker e Teresa Palmer. Una studentessa di medicina, Gabby Holland, assistente medico in una clinica pediatrica, si trasferisce nella casa adiacente a quella di Travis, un giovane veterinario del South Carolina e donnaiolo incallito convinto di non essere destinato alle relazioni stabili. Ma Travis cambierà idea quando inizierà a frequentare Gabby: ben presto l’amicizia tra i due si trasformerà infatti in un amore travolgente ed appassionato, nonostante Gabby sia già fidanzata. Un giorno, però, accade l’irreparabile e la vita di Travis subisce una drammatica svolta. Straziato dal dolore e dal rimorso, e dilaniato dai dubbi, Travis continua a domandarsi: fino a che punto si deve arrivare per amore?.

GUIDA TV 4 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – NON PRESUMERE NIENTE

21:20 – Interstellar

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Interstellar.

Trama: In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un whormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell’umanità.

PROGRAMMI 4 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 4 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – Vicini del terzo tipo

Trama: Per vincere la noia causata da giornate in cui non hanno altro da fare che risolvere le piccole beghe familiari, un gruppo di maschi adulti decide di formare una speciale squadra di sorveglianza per tenere lontano dal loro quartiere eventuali malintenzionati. Quella che sembra essere una semplice operazione di routine si trasforma in un’avventura inaspettata quando si ritrovano a dover difendere l’intero pianeta dalla minaccia di un’invasione di alieni, che stanno progettando in gran segreto la distruzione della Terra.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

