Stasera in tv 31 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 31 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 31 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 31 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – I migliori anni

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra replica di I migliori anni, il programma condotto da Carlo Conti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il gioco oscuro della seduzione

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv il film Il gioco oscuro della seduzione, con Gina Holden, Johnny Lee, Corin Nemec.

Trama: Stephanie, madre di due figli, durante la separazione dal marito Kevin, intraprende una breve relazione con un ragazzo incontrato in un locale, come fosse la protagonista di uno dei suoi romanzi…Stephanie, madre di due figli, durante la separazione dal marito Kevin, intraprende una breve relazione con un ragazzo incontrato in un locale, come fosse la protagonista di uno dei suoi romanzi…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 –La grande storia

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma La grande storia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Sorvegliato speciale

Su Rete 4 va in onda il film Sorvegliato speciale.

Trama: Drumgoole e’ il direttore del carcere in cui e’ detenuto Frank Leone che e’ arrivato quasi al termine della pena. Drumgoole nutre un odio terribile per Leone che gli ha rovinato la carriera per una precedente evasione. Il funzionario aizza contro Leone i peggiori soggetti del penitenziario e fa ricorso ai metodi piu’ barbari per indurrlo a tentare nuovamente la fuga e avere cosi’ il destro per ucciderlo.

STASERA IN TV 31 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Lo show dei record

Su Canale 5 stasera va in onda un’altra puntata de Lo show dei record.

GUIDA TV 31 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Alibi.com

Su Italia 1 questa sera va in onda il film in prima tv Alibi.com con Philippe Lacheau , Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali

Trama: La francese Bande a Fifi di nuovo insieme. Greg e’ a capo di una societa’ che si occupa di creare alibi perfetti per coprire bugie e tradimenti. Un inaspettato cliente gli stravolgera’ i piani…

Trailer:



PROGRAMMI 31 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Senti chi parla

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Senti chi parla.

Trama: Mollie e’ stata l’amante di un uomo sposato che l’ha piantata lasciandola incinta. Ha le doglie per la strada ed e’ portata in ospedale da un tassista premuroso. Dopo che la ragazza ha partorito, il tassista, James, torna a trovarla e l’aiuta a crescere il piccolo. In breve, lei si affeziona a lui e il bambino trova un papa’. Tutta la vicenda e’ commentata dalla voce del bambinetto, a partire da quando non e’ ancora nato. La trovata e’ buffa, anche perche’ l’edizione italiana affida al nascituro (e poi al neonato) la voce di Paolo Villaggio (nell’originale e’ quella di Bruce Willis). La regia ha la mano abbastanza leggera nel reggere il gioco. La protagonista e’ brava, ma Travolta e’ migliore nel ruolo del tassista impiccione e di buon cuore.

PROGRAMMI TV 31 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:25 – X Factor – Il sogno

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di X Factor – Il sogno.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Total Recall – Atto di forza

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Total Recall – Atto di forza.

Trama: Un uomo si sottopone a un esperimento per inserire nella sua mente i ricordi di esperienze mai vissute.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:15 –(s)cambio casa

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di (s)cambio casa.

