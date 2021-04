Stasera in tv 30 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 30 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 30 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Top Dieci

Questa sera su Rai 1 va in onda il programma di Carlo Conti, Top Dieci

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Avventura ai Caraibi

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie tv NCIS

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – In guerra

Questa sera su Rai 3 va in onda il film In Guerra.

Trama: Nonostante i profitti da record e i pesanti sacrifici fatti dai dipendenti, la direzione delle aziende Perrin decide di chiudere uno stabilimento. I dipendenti decidono di combattere per salvare il proprio lavoro.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado.

STASERA IN TV 30 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – FELICISSIMA SERA

Questa sera su Canale 5 l’ultima puntata dello show di Pio e Amedeo, Felicissima sera.

GUIDA TV 30 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CORTO CIRCUITO

21:20 – GLI ALBUM DI FREEDOM

Questa sera su Italia 1 va in onda Gli album di Freedom.

PROGRAMMI 30 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda live

PROGRAMMI TV 30 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 151 Prima TV

21:30 – Indiana Jones e il tempio maledetto

Su Tv8 questa sera va in onda Indiana Jones e il tempio maledetto

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

22:55 – La confessione – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Wake Up – Il risveglio

Stasera su Sky Cinema Uno va in onda il film Wake Up – Il risveglio.

Trama: La storia è incentrata su uno sconosciuto (Jonathan Rhys Meyers) che si risveglia in Oklahoma in un letto d’ospedale senza ricordare chi sia e che presto scopre di essere ricercato dalla polizia per una serie di omicidi. Con l’aiuto della sua infermiera (Francesca Eastwood), che crede alla sua innocenza, fugge dall’ospedale, e insieme iniziano a cercare indizi per scagionarlo.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 5

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Chianti

Su Sky Uno questa sera è in programma Bruno Barbieri – 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI