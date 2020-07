Stasera in tv 3 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 3 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 3 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Top Dieci

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata del gioco per la tv di Carlo Conti, Top dieci.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Le bugie scorrono nel sangue

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Le bugie scorrono nel sangue, thriller americano del 2019.

Trama: Dopo aver scoperto di essere incinta, nella vita di Samantha ricompare sua nonna Colleen, da tempo perduta. Samantha l’accoglie volentieri, ma la donna nasconde un passato oscuro che la rende pericolosa…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo: vacanze italiane

21:20 – La Grande Storia

Questa sera su Rai 3 va in onda l’appuntamento con La grande storia, dal titolo Roma tra sogno e realtà.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia speciale

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Stasera Italia speciale, condotto da Barbara Palombelli.

STASERA IN TV 3 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Ultimo: caccia ai narcos

Su Canale 5 stasera va in onda in replica la serie Ultimo con Raoul Bova.

Trama: Il comandante Ultimo (Raoul Bova) viene contattato dall’Interpol per compiere una missione molto rischiosa. Infiltrarsi nel cartello di narcotrafficanti messicani degli Zetas, ex militari guidati dal feroce El Cobra. Per infiltrarsi negli Zetas, la prima mossa da fare è convincere Laura Aguilar (Nerea Barros), madre dell’adolescente Santiago (Jose Dammert) e compagna di El Cobra che vive a Roma per gestire i traffici dei Narcos con le cosche calabresi.

GUIDA TV 3 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Pacific Rim

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Pacific Rim, pellicola di fantascienza diretta da Guillermo del Toro.

Trama: Legioni di mostruose creature chiamate Kaiju emergono dagli abissi marini, minacciando di distruggere nel giro di breve tempo l’intera umanità. Per combatterle, viene progettata un’arma particolare. Si tratta di enormi robot, i Jaegers, ognuno dei quali controllato simultaneamente da due piloti le cui menti sono collegate da un ponte neurale. Quando anche i Jaegers si dimostrano inermi di fronte all’implacabile furia dei Kaiju, le forze che difendono la Terra non hanno altra scelta che rivolgersi a due improbabili eroi – un ex pilota (Charlie Humman) e un tirocinante senza esperienza (Rinko Kikuchi) – e metterli al comando di un Jaeger obsoleto ma dal glorioso passato.

PROGRAMMI 3 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Un americano a Roma

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Un americano a Roma, classica commedia di Alberto Sordi.

Trama: Nando Moriconi (Alberto Sordi) ha un sogno: essere americano. Rinnega la pastasciutta per strani intrugli, non perde un film hollywoodiano, parla uno strano idioma che vorrebbe essere americanizzante. I genitori non lo tollerano più, gli amici lo prendono in giro, ma lui continua imperterrito. Quando si arrampica sul Colosseo il console americano è disposto a intercedere, ma poi lo riconosce come il pazzo che lo aveva fatto uscire di strada qualche tempo prima e cambia idea.

PROGRAMMI TV 3 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda Italia’s Got Talent – Best of.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – The kill team

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The kill team, film drammatico del 2019.

Trama: Da una storia vera, i dilemmi morali di un soldato americano nel film bellico con Nat Wolff e Alexander Skarsgard. Di stanza in Afghanistan in un plotone incaricato di stanare le cellule terroristiche, Andrew Briggman deve fare i conti con un superiore dalla personalità spietata.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Scambio casa

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Scambio casa. Due famiglie completamente diverse per status sociale, classe e possibilità economiche scambiano la loro vita per sette giorni. I Webb lasciano il loro casale per una piccola abitazione a Londra.

