Stasera in tv 29 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 29 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Ma qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 29 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Il figlio della luna

Questa sera su Rai 1 va in onda Il figlio della luna, film per la tv del 2007 con Lunetta Savino.

Trama: Basato sulla reale storia di Fulvio Frisone, nato con una tetraplegia spastica distonica grave al punto da impedirgli persino di parlare…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con la serie N.C.I.S. dal titolo Un cuore a metà.

Trama: Dopo aver ricevuto la notizia della morte della madre, Phineas scappa di casa. Gibbs, soffocato dai sensi di colpa, coinvolge tutti, compresa Ziva, nelle ricerche.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Palestre di vita

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Euforia

Questa sera su Rai 3 va in ondain prima visione il film Euforia di Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari.

Trama: Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 29 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Amici speciali

Questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata di Amici Speciali, nuovo talent condotto da Maria De Filippi. Una maratona artistica di 4 puntate nel segno della solidarietà, con un cast composto da 5 ballerini e 7 cantanti. I 12 protagonisti sono: Alberto Urso, Alessio Gaudino, Andreas Müller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Javier Rojas, Michele Bravi, Stash & The Kolors, Random e Umberto Gaudino.

GUIDA TV 29 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Fast And Furious

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Fast and Furious, con Paul Walker e Win Diesel.

Trama: Poliziotto infiltrato nel mondo delle corse automobilistiche clandestine, indaga su una banda di un certo Toretto coinvolta in loschi traffici e attività illegali.

PROGRAMMI 29 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 29 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda Italia’s Got Talent, con una raccolta delle migliori esibizioni.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Pelè

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Pelè, sulla biografica del grande campione di calcio.

Trama: La storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pelè, da quando appena diciassettenne segnò il goal che portò il Brasile a vincere la sua prima Coppa del mondo nel 1958. Con alle spalle una vita di sacrifici e un’infanzia di povertà, Pelè ha usato il suo stile di gioco poco classico ma autentico e il suo spirito imbattibile per superare tutte le avversità, trovare la via della grandezza e ispirare un intero Paese cambiandolo per sempre.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 20

21:15 – E poi c’è Cattelan Live

Su Sky Uno è in programma una puntata di EPCC, il programma di Alessandro Cattelan con tanti ospiti.

