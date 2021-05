Stasera in tv 28 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Italia-San Marino

Questa sera su Rai 1 va in onda l’amichevole Italia-San Marino.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie tv NCIS. In Afghanistan, uno scuolabus con quattro bambine a bordo viene sequestrato dai Talebani. L’accompagnatrice delle bambine era Darya, la donna che aveva aiutato Sloane durante la prigionia di Masahun…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La principessa Sissi

Questa sera su Rai 3 va in onda il film La principessa Sissi.

Trama: La storia romantica e turbolenta della diciassettenne Elisabetta, detta Sissi, figlia del Granduca Massimiliano di Baviera, che sposò l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Primo di una serie di tre film interpretati dalla Schneider nel ruolo della bella e dolce principessa.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – LE STORIE DI QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 28 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Il Segreto

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione Il segreto.

Trama: Carlos ruba a Pepa, la sua serva e la sua amante, suo figlio appena nato per darlo a sua moglie, il cui figlio è appena morto durante il parto. Dopo essere stata espulsa dal paese, giura di non dimenticare mai la creatura. Passano gli anni e Pepa diventa una levatrice esperta che va di città in città fino a raggiungere il piccolo villaggio di Ponte Vecchio. Il destino vuole che incontri Tristan, un militare in pensione che è tornato dalla guerra e sposato con Angustias, una donna squilibrata. Tra Pepa e Tristan nasce un amore tanto passionale quanto impossibile.

GUIDA TV 28 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – NON PRESUMERE NIENTE

21:20 – Taken 3 – L’ora della verità

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Taken3 – L’ora della verità.

PROGRAMMI 28 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 28 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Escobar – Il fascino del male

Su Tv8 questa sera va in onda il film Escobar – Il fascino del male.

Trama: Virginia Vallejo, celebre anchorwoman colombiana ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar, criminale e trafficante di cocaina senza scrupoli e rimorsi, ha deciso di raccontare alla DEA gli anni della loro relazione e dell’ascesa vertiginosa del ‘patron’ di Bogotá’. Ambiziosa e decisa a saperne di più di quello che diventerà in pochi anni il più ricco e potente trafficante di sempre, Virginia si innamora di Pablo e lo sostiene nella carriera politica sorvolando su quella criminale. Ma i desideri di Pablo sono più voraci dei suoi e finiscono per trascinarla in un abisso da cui le tenderà la mano l’agente Neymar della DEA.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – A proposito di Steve

Trama: Convinta che Steve, un cameraman della CNN incontrato a un appuntamento al buio, sia l’uomo della sua vita, Mary, una donna eccentrica che di mestiere inventa cruciverba, si decide a inseguirlo per tutti gli Stati Uniti mentre lui si sposta freneticamente con la troupe per dare copertura giornalistica ai vari fatti che accadono.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

