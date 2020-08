Stasera in tv 28 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 28 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 28 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Tutti in piedi

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Tutti in piedi con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gerard Darmon.

Trama: Jocelyn e’ un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. E’ allora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mai fidarsi del mio vicino 1^TV

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv il film Mai fidarsi del mio vicino, con Vivica A. Fox, Calli Taylor, Travis Burns, Alexandra Scott, Meredith Thomas.

Trama: Quando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua condotta sbagliata a scuola, conosce e s’innamora di John, un ragazzo che da poco si è trasferito nella casa di fronte…



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Miami Beach

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Miami Beach con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Emanuele Propizio, Neva Leoni, Filippo Lagana’, Camilla Tedeschi.

Trama: Un padre separato parte alla volta della Gran Bretagna con la nuova fidanzata e la figlia decide di seguirlo per coprire la sua vera intenzione di andare a Miami con le sue amiche ad assistere a un festival musicale. In aeroporto, la giovane prende un volo per la Florida e avvisa il padre, che a sua volta cambia destinazione per andare a cercarla. A Miami, questi conosce un giovane universitario italiano fuori corso, con cui instaura un rapporto speciale come tra padre e figlio. Miami e’ anche la destinazione di un uomo e una donna con i rispettivi figli. Dapprima incompatibili caratterialmente, i due finiranno per innamorarsi.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Il collezionista

Su Rete 4 va in onda il film Il collezionista con Morgan Freeman, Ashley Judd, Mena Suvari, Cary Elwes, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Jay O. Sanders, Bill Nunn, Brian Cox, Richard T. Jones

Trama: Il detective Alex Cross si reca in North Carolina in cerca della nipote scomparsa, presumibilmente l’ennesima vittima di un misterioso criminale che rapisce ragazze attraenti e di talento. Una dottoressa che sfugge al rapitore darà una mano a Cross nelle indagini. Basato sull’omonimo romanzo di J. Patterson.

STASERA IN TV 28 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Rosamude Pilcher: Incontro con il passato 1^TV

Su Canale 5 stasera va in onda in prima tv il film del ciclo Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato con Paula Schramm, Raphael Vogt, Jochen Schropp.

Trama: Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, anche lui avvocato di successo, e rampollo di una famiglia altolocata. Ma Oscar non sa che Sienna e’ ancora legalmente sposata con Tyler, suo primo amore, che non ha mai voluto concederle il divorzio. Decisa a piegare Tyler a qualsiasi costo, Sienna parte per la Cornvaglia. Qui ritrova dopo anni i suoi genitori, due ex hippy con uno stile di vita ecologista. Ma soprattutto, deve fare i conti con il passato e il rancore per Tyler, che l’aveva tradita con Naomi, la sua migliore amica.

GUIDA TV 28 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Io sono leggenda

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Io sono leggenda con Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson, Willow Smith, Darrell Foster, April Grace, Dash Mihok, Joanna Numata, Samuel Glen.

Trama: Un virus tremendo, nato originariamente dalla ricerca sul cancro e “sfuggito di mano” ai ricercatori, trasforma le persone in animali rabbiosi, mostri spietati e disumani, simili a vampiri. Nella citta’ di New York, l’unico a non essere stato contagiato e’ Robert Neville, che insieme al suo cane Sam conduce la sua battaglia solitaria e disperata contro le bande di vampiri, nel tentativo di sopravvivere e di trovare una cura…

PROGRAMMI 28 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – I misteri di Parigi

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata della serie tv I misteri di Parigi.

PROGRAMMI TV 28 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – X Factor – Il sogno

Su Tv8 questa sera va in onda X Factor – Il sogno.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Now You See Me 2 – I maghi del crimine

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Now you see me 2 – I maghi del crimine.

Torna la banda di illusionisti in un thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Michael Caine e Morgan Freeman. I Quattro Cavalieri elaborano un piano per smascherare un corrotto magnate.

SKY UNO

20:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Un sogno in affitto

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Un sogno in affitto.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 27 agosto 2020, programmi e film: Un passo dal cielo, Zelig, Festival di Castrocaro Stasera in tv mercoledì 26 agosto 2020, programmi e film: SuperQuark, Come sorelle, Codice 999 Stasera in tv martedì 25 agosto 2020, programmi e film: Un paese quasi perfetto, Lo show dei record