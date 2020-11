Stasera in tv 27 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 27 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 27 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – The Voice Senior

Questa sera su Rai 1 va in onda The Voice Senior, il nuovo programma musicale condotto da Antonella Clerici.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Rockie

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie The Rockie.

Trama: Ricominciare non è mai facile e per John Nolan significa seguire il sogno di entrare nel corpo di polizia di Los Angeles nonostante i suoi quarant’anni. John dovrà superare lo scetticismo di alcuni superiori, che non credono alla sua motivazione e pensano a una crisi di mezza età, e tenere il passo con i giovani colleghi mentre affronta situazioni rischiose. La sua esperienza di vita, la determinazione e il senso dell’umorismo rappresentano però il suo vantaggio per trasformare questo nuovo capitolo della vita in un successo.



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Titolo V

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata dell’approfondimento Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado.

STASERA IN TV 27 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Il silenzio dell’acqua 2

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova stagione de Il silenzio dell’acqua.

GUIDA TV 27 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Freedom – Oltre il confine

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom Oltre il confine.

PROGRAMMI 27 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 27 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Romulus

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Romulus.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Antonino Chef Academy.

