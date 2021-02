Stasera in tv 26 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 26 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 26 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – Il cantante mascherato

Questa sera su Rai 1 va in onda la finale de Il cantante mascherato 2021, la seconda edizione dello show di Milly Carlucci con nove maschere in gara.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda The Good Doctor, con un nuovo episodio dalla quarta stagione.

Trama: Shaun e la sua equipe hanno un paziente ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita e che manifesta dei sintomi apparentemente inspiegabili. Enrique invita Claire a bere un caffè insieme…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – TITOLO V

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna Quarto Grado.

STASERA IN TV 26 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 26 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – DEMONI URBANI

21:20 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom, oltre il confine.

PROGRAMMI 26 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 26 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Spider-Man 3

Questa sera su Tv8 va in onda il film Spider-Man 3.

Trama: Stavolta Spiderman dovrà vedersela con più nemici contemporaneamente, ma ilpiù temibile di tutti sarà se stesso.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Calling

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Calling.

Trama: La detective Hazel Micallef (Susan Sarandon) non ha mai avuto molto di cui preoccuparsi nella sonnolenta cittadina di Port Dundas. Sulla strada per la pensione, alle prese con un mal di schiena che la rende dipendente dagli antidolorifici e reduce da un recente divorzio, Hazel si ritrova a doversi occupare dell’omicidio di una donna malata terminale, uccisa nella sua abitazione. Inevitabilmente costretta a confrontarsi con un serial killer che ha terrificato tutto il paese, Hazel vedrà l’intera sua vita andare fuori controllo.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Italia’s Got Talent

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 25 febbraio 2021, programmi e film: Che Dio ci aiuti 6, La Pupa e il Secchione, Che bella giornata Stasera in tv mercoledì 24 febbraio 2021, programmi e film: Un sacchetto di biglie, L’amore strappato, La caserma Stasera in tv martedì 23 febbraio 2021, programmi e film: Che sarà sarà, Lazio-Bayern Monaco, Stasera tutto è possibile