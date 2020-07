Stasera in tv 24 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 24 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 24 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – I migliori anni

Questa sera su Rai 1 va in onda il meglio del programma I migliori anni, un rimontaggio di 8 puntate con la creme della creme.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Desideri proibiti

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Desideri proibiti, con Emilie de Ravin, Leo Howard, Martha Hamilton, Rose Bianco, Kody Christiansen.

Trama: Brooke e Stevens sono una coppia sposata. Quando decidono di stipulare un’assicurazione sulla vita, tra Brooke e l’assicuratore nasce un’attrazione, che in poco tempo diventa una relazione clandestina.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – La dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La grande storia – Verità nascoste

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova de La grande storia – Verità nascoste.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia News Speciale

Su Rete 4 va in onda uno speciale di Stasera Italia News.

STASERA IN TV 24 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Manifest 2

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Manifest 2.

Trama: Michaela scopre che Jared è coinvolto con un gruppo di fanatici che vogliono eliminare i passeggeri dell’828.

GUIDA TV 24 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Matrimonio al sud

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Matrimonio al Sud, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Fatima Trotta, Luca Peracino, Enzo Salvi, Maria Del Monte, Salvatore Misticone, Loredana De Nardis, Ugo Conti, Gisella Donadoni, Carolina Marconi, Gabriele Cirilli

Trama: Lorenzo Colombo, industrialotto lombardo che ama solo il nord, riceve il piu’ grande dolore della sua vita quando il figlio gli comunica di volere sposare una ragazza del sud. Lorenzo e’ cosi’ costretto a scendere al meridione per le nozze, facendo cosi’ la conoscenza del futuro consuocero, un pizzaiolo napoletano. A seguire da vicino il matrimonio ci sono anche le telecamere di un programma televisivo, che rivelando il progetto dei due ragazzi di trasferirsi all’estero causera’ non pochi guai e ingerenze.

Trailer:

PROGRAMMI 24 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Geronimo

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Geronimo.

Trama: Rinchiuso in una riserva per indiani Geronimo decide di riprendere le armi e combattere. Si fermerà solo davanti all’amico americano.

PROGRAMMI TV 24 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor – Il sogno

Su Tv8 questa sera va in onda X Factor – Il sogno, Una maratona che ci fa rivivere i momenti piu’ emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Sulle ali dell’avventura

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Sulle ali dell’avventura, una travolgente avventura ecologista tratta da una storia vera.

Trama: Un adolescente aiuta il padre scienziato a salvare le oche nane in via di estinzione

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – (s)cambio casa

Su Sky Uno questa sera è in programma (s)cambio casa.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 23 luglio 2020, programmi e film: Nessuno mi può giudicare, Temptation Island, Apes Revolution Stasera in tv mercoledì 22 luglio 2020, programmi e film: Come sorelle, SuperQuark Stasera in tv martedì 21 luglio 2020, programmi e film: Sorelle, Lo show dei record, Cartabianca