Stasera in tv 24 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 24 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 24 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Pavarotti – 1^TV

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv il film su Pavarotti, una delle voci italiane più conosciute al mondo. La sua carriera e il suo animo generoso l’hanno contraddistinto a livello internazionale, insieme a una voce che sullo stesso palco ha portato lirica e pop.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – NCIS

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di NCIS, intitolata Nel mondo reale.

Trama: Il figlio di un sottufficiale della Marina viene trovato morto quando tutti erano pronti per festeggiare la sua uscita di prigione. Indagando, l’N.C.I.S. risale a Dante Brown, il migliore amico di Kasie…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – In guerra per amore

Questa sera su Rai 3 va in onda il film In guerra per amore, con Pierfrancesco Diliberto, Andrea Di Stefano.

Trama: Seconda Guerra Mondiale. La travagliata storia d’amore tra Arturo, cameriere emigrato a New York, e la bella Flora.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarto Grado.

STASERA IN TV 24 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Paperissima

Su Canale 5 stasera va in onda uno speciale di Paperissima, una serie di gag divertenti su conduttori e filmati amatoriali provenienti da tutto il mondo per strappare una risata al pubblico a casa.

GUIDA TV 24 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Eclipse

Su Italia 1 questa sera va in onda il terzo film della saga di Twilight, Eclipse.

Trama: Bella e Edward sono stati riuniti, ma la loro relazione vietata e’ minacciata da una creatura maligna in cerca di vendetta. Bella sara’ costretta a sceglieretra il suo amore per Edward e la sua amicizia per Jacob Black, mentre la battaglia tra vampiri e lupi mannari continua.

PROGRAMMI 24 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 24 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Diavoli

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la seconda puntata in prima tv della serie tv Diavoli con Alessandro Borghi.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Epcc

Questa sera su Sky Uno va in onda E poi c’è Cattelan.

