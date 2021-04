Stasera in tv 23 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 23 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 23 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

0:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – Top Dieci

00:00 – TG1 Sera

Questa sera su Rai 1 va in onda Top Dieci.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Il mio tesoro

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie tv NCIS.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Lo spietato

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Lo spietato.

Trama: A sedici anni, Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il suo fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ‘ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, in periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese; qui inizia anche ad imparare il dialetto milanese. La notte di capodanno, mentre la sua famiglia festeggia in casa con i parenti, Santo e Mario girano ubriachi per le strade di Milano, quando vengono fermati dalla polizia vicino ad un Lambretta rubata, sospettando di loro. Appurata la loro innocenza, la polizia contatta i genitori dei due ragazzi, ma il padre di Santo si rifiuta di riconoscerlo, e costringe quindi il ragazzo a passare 4 mesi in un carcere minorile. Qui Santo fa amicizia con Slim, un ragazzo anch’egli calabrese, in carcere per alcune rapine, instaurando un ottimo rapporto, che si tramuterà in una collaborazione di affari loschi.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado.

STASERA IN TV 23 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – FELICISSIMA SERA

Questa sera su Canale 5 va in onda Felicissima sera di Pio e Amedeo.

GUIDA TV 23 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FAHRENEIT 992

21:20 – GLI ALBUM DI FREEDOM

Questa sera su Italia 1 va in onda Freedom, oltre il confine

PROGRAMMI 23 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 23 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 147 Prima TV

21:30 – I predatori dell’arca perduta

Su Tv8 questa sera va in onda I predatori dell’arca perduta

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 4′ Stagione Ep.15

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – L’arte della truffa

Stasera su Sky Cinema 1 va in onda il film L’arte della truffa.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 20

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma Bruno Barbieri – 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 21 aprile 2021, programmi e film: Ulisse il piacere della scoperta, Buongiorno, mamma! Name that tune Stasera in tv martedì 20 aprile 2021, programmi e film: Canzone segreta, Il giorno più bello del mondo, Le Iene Stasera in tv lunedì 19 aprile 2021, programmi e film: La fuggitiva, Isola dei Famosi 2021, Report