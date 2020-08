Stasera in tv 21 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 21 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 21 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – I migliori anni

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata in replica de I migliori anni.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mai fidarsi di quel ragazzo

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima tv Mai fidarsi di quel ragazzo.

Trama: Riley e Kim, due ragazze del liceo, conoscono Chris, nuovo arrivato nella loro scuola. Riley diventa la sua vittima ma lui riesce sempre a farla franca ed evitare denunce, grazie all’influenza della famiglia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La grande storia – Vittime e carnefici

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma La grande storia dal titolo Vittime e carnefici.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Il burbero

Su Rete 4 va in onda il film Il burbero con Adriano Celentano.

Trama: Mary, tornata in Italia da New York, scopre che il marito è implicato in qualcosa di losco e illegale. Bisognosa di aiuto, si rivolge a un avvocato bizzarro e misogino, conosciuto in aereo. Cosa succederà?

STASERA IN TV 21 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Paperissima Sprint

21:20 – Come sorelle

Su Canale 5 stasera va in onda un uovo episodio della serie tv turca Come sorelle.

GUIDA TV 21 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – 17 again – Ritorno al liceo

Su Italia 1 questa sera va in onda il film 17 again – Ritorno al liceo.

Trama: La vita di Mike O’ Donnell non ha preso la piega che lui aveva sperato, tanto che rimpiange i bei tempi delle scuole superiori. Poi un giorno, improvvisamente, il suo desiderio viene esaudito e si trova nuovamente a vivere i suoi 17 anni.

PROGRAMMI 21 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – I misteri di Parigi

Questa sera su La 7 è in programmazione il film I misteri di Parigi.

PROGRAMMI TV 21 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Europa League Prepartita

21:00 – Inter – Siviglia

Su Tv8 questa sera va in onda la finale di Europa League Inter-Siviglia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Now you see me

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Now you see me.

Trama: Atlas (Jesse Eisenberg) è il leader carismatico dei Quattro Cavalieri, un gruppo di maghi e illusionisti che nasconde ben altri propositi. Il loro numero migliore infatti consiste nel mettere a segno rapine milionarie ai danni di banche che si trovano dall’altro lato del mondo e prosciugare i conti correnti delle persone che assistono ai loro spettacoli. L’agente dell’Fbi Dylan (Mark Ruffalo), affiancato dall’agente dell’Interpol Alma (Me’lanie Laurent), è alla ricerca di prove che possano incastrarli e assicurarli alla giustizia. Poiché per le forze di polizia è chiaro che il gruppo di maghi non agisce da solo, Dylan e Alma devono rintracciare prima di tutto gli eventuali complici ma Atlas non è disposto a lasciar loro campo libero per le indagini.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Un sogno in affitto.

