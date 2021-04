Stasera in tv 2 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 2 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 2 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Il dolore e la speranza Porta a Porta Speciale Venerdì Santo

20:50 – Via Crucis presieduta da Papa Francesco

Questa sera su Rai 1 va in onda la Via Crucis presieduta da Papa Francesco.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Quello che veramente importa

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Quello che veramente importa.

Trama: Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec viene a sapere di appartenere ad una famiglia con il dono della guarigione. È un dono che non è destinato a tutti, ma inizialmente lui lo rifiuta…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – L’Odissea

Questa sera su Rai 3 va in onda il documentario di Domenico Iannacone L’Odissea.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado.

STASERA IN TV 2 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – CIAO DARWIN – A GRANDE RICHIESTA

Questa sera su Canale 5 va in onda Ciao Darwin – A grande richiesta.

GUIDA TV 2 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – NESSUNA TRACCIA

21:20 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Show.

PROGRAMMI 2 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda Live di Diego Bianchi.

PROGRAMMI TV 2 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

19:25 – Cuochi d’Italia Ep. 20

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

Su Tv8 questa sera va in onda il film Lo Hobbit.

Trama: Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo Baggins si ritrova al seguito di tredici nani, capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield, alla ricerca del Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale è l’Est con le sue aride Montagne Nebbiose, ma prima devono sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra Gollum, una creatura che gli cambierà la vita per sempre.

NOVE

20:15 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Fratelli di Crozza

23:10 – La confessione

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv, Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la fiction Speravo de morì prima.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo

21:15 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Sky Uno questa sera è in programma il Best of di Italia’s Got Talent 2021.

