Stasera in tv 19 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 19 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 19 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – Canzone segreta

Questa sera su Rai 1 va in onda Canzone segreta, il nuovo show condotto da Serena Rossi.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda The Good Doctor, con un nuovo episodio dalla quarta stagione.

Trama: Shaun ha una cotta per la nuova dottoressa che lavora in Radiologia e ne parla con Lea. Claire viene accusata, da una paziente di colore, di essersi comportata da razzista…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – TITOLO V

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna Quarto Grado.

STASERA IN TV 19 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Ciao Darwin

Questa sera su Canale 5 va in onda Ciao Darwin, con una puntata in replica.

GUIDA TV 19 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – DEMONI URBANI

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene.

PROGRAMMI 19 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 19 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Inferno

Questa sera su Tv8 va in onda il film Inferno.

Trama: Il professor Robert Langdon (Tom Hanks) si risveglia in un ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di conseguenza, e’ costretto a fare coppia con la dottoressa Sienna Brooks (Felicity Jones) per tentare di recuperare la memoria. Insieme si ritroveranno a prevenire le azioni di un folle che ha intenzione di scatenare una piaga strettamente connessa con l’Inferno di Dante Alighieri.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Speravo de morì prima

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Speravo de morì prima, la serie su Totti.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Italia’s Got Talent

