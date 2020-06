Stasera in tv 19 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 19 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 19 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Top Dieci

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Top Dieci, game show condotto da Carlo Conti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Sulle ali della pazzia

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Sulle ali della pazzia, film con Romy Rosemont e Kari Matchett.

Trama: Amber sta per sposare Luke. Jill, la futura suocera, la considera la figlia che non ha mai avuto. Sharon, la madre di Amb er, invece, è gelosa della figlia e decide di prendere la situazione in mano per non perderla.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:55 – Maturità 2020 – Diari

21:20 – Notte prima degli esami oggi

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Notte prima degli esami oggi, film con Nicolas Vaporidis e Giorgio Panariello.

Trama: Luca deve dare gli esami di maturità, ma una biologa marina gli farà girar la testa portandogli abbastanza distrazioni.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 19 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu sì que vales

Su Canale 5 stasera va in onda, in replica, Tu sì que vales.

GUIDA TV 19 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Transformers 3

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Transformers 3, terzo capitolo della saga.

Trama: Shockwave governa Cybertron mentre gli Autobot e i Decepticon sono impegnati sulla Terra. Nel frattempo, Sam Witwicky è diventato adulto e la sua amicizia con il robot Optimus Prime continua a registrare alti e bassi e non pochi ripensamenti.

PROGRAMMI 19 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live – Best of

Questa sera su La 7 è in programmazione Propaganda Live – Best of, con tutto il meglio dell’ultima edizione della trasmissione condotta da Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 19 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 87

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 2 Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio delle esibizioni di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Escobar

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Escobar, con Josh Hutcherson e Benicio Del Toro.

Trama:Nick (Josh Hutcherson), giovane surfista, raggiunge il fratello in Colombia, pensando di aver trovato finalmente il paradiso. L’incontro con Maria, una bellissima ragazza del posto, segna l’inizio di un amore che cambiera’ presto il resto dell’esistenza di Nick. Nel momento in cui tutto sembra perfetto, Maria decide di presentare a Nick suo zio: Pablo Escobar (Benicio Del Toro), il capo del cartello della droga colombiano di Medellin.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – E poi c’è Cattelan

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di E poi c’è Cattelan – EPCC.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 18 giugno 2020, programmi e film: Che Dio ci aiuti, New Amsterdam, Emigratis Stasera in tv mercoledì 17 giugno 2020, programmi e film: Finale Coppa Italia, Chi l’ha visto?, Paradiso amaro Stasera in tv martedì 16 giugno 2020, programmi e film: Nero a metà, Made in Sud, Cado dalle nubi