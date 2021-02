Stasera in tv 19 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 19 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 19 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – Il cantante mascherato

Questa sera su Rai 1 va in onda la quarta puntata de Il cantante mascherato 2021, la seconda edizione dello show di Milly Carlucci con nove maschere in gara.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda The Good Doctor, con un nuovo episodio dalla quarta stagione.

Trama: La dottoressa Lim avverte i primi sintomi del disturbo da stress post traumatico, ma non vuole ammetterlo. Nel frattempo, Shaun è alla ricerca del regalo perfetto per il compleanno di Lea…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – TITOLO V

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna Quarto Grado.

STASERA IN TV 19 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 19 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – DEMONI URBANI

21:20 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom, oltre il confine.

PROGRAMMI 19 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 19 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Spider-Man 2

Questa sera su Tv8 va in onda il film Spider-Man 2.

Trama: Sono trascorsi un paio di anni da quando Peter Parker , memore delle esperienze passate in cui ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà di riuscire a conciliare la vita normale con quella da supereroe, ha preso la decisione di rinunciare a Mary Jane, la ragazza che ama da sempre, per dedicarsi completamente all’essere Spider-Man. Intanto il suo amico Harry Osborne è sempre accecato dalla voglia di vendicare la morte del padre uccidendo l’Uomo Ragno. Nel momento in cui Peter prova ad essere una persona normale , ecco che il suo destino torna a ricordagli che ” da un grande potere derivano grandi responsabilità “. Un nuovo nemico , infatti , il Doctor Octopus, minaccia la città, e solo lui può fare qualcosa per fermarlo.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Squadrone 303 – La grande battaglia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Squadrone 303.

Trama: Tra l’estate e l’autunno del 1940 ogni giorno poteva essere l’ultimo. Nella celebre Battaglia d’Inghilterra i piloti polacchi dello Squadrone 303 si dimostrarono agguerriti ed esperti combattenti, permettendo così alla Gran Bretagna di sopraffare l’esercito nazista. Gli uomini dello Squadrone ottennero un gran numero di vittorie nel corso della battaglia e, con spericolate manovre aeree e abilità straordinarie, si dimostrarono i perfetti alleati per l’aviazione britannica.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Italia’s Got Talent

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 18 febbraio 2021, programmi e film: Che Dio ci aiuti 6, La Pupa e il Secchione, Lui è peggio di me Stasera in tv mercoledì 17 febbraio 2021, programmi e film: Soliti Ignoti, L’amore strappato Stasera in tv martedì 16 febbraio 2021, programmi e film: Per sempre la mia ragazza, Barcellona-PSG, La caserma