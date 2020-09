Stasera in tv 18 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 18 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 18 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Tale e quale show 1^TV

Questa sera su Rai 1 in prima tv la nuova edizione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – NCIS

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di NCIS.

Trama: Durante un’esercitazione di collaudo d’armi, eseguita dal Laboratorio Bellico della Marina, viene rinvenuto il cadavere dell’artigliere Danny Backer. Durante le indagini, l’improvvisa fuga dell’ex fidanzata della vittima, fa pensare che sia coinvolta in qualche modo nell’omicidio…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Beata ignoranza

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Beata ignoranza.

Trama: Ernesto e Filippo si conoscono da una vita, ma non si rivedevano da 25 anni: a dividerli e’ stato l’amore per la stessa donna, Marianna, e la nascita di una figlia, Nina. Ora pero’ si sono ritrovati ad insegnare nello stesso liceo, l’uno italiano, l’altro matematica, e a dividerli e’ subentrato il loro modo di gestire il rapporto con le alte tecnologie: Ernesto ha un Nokia del ’95, non possiede un computer ed e’ orripilato davanti al dilagare dei social media; Filippo invece vive di selfie, chat e incontri in rete. Le rispettive preferenze non possono non influire sullo stile accademico dei due docenti nonche’ sulle loro relazioni personali, e l’attrito esplode proprio in classe, debitamente filmato e condiviso su Internet. Nina intercetta quel video virale e decide di girare un documentario creando un esperimento antropologico secondo cui Ernesto dovra’ imparare ad utilizzare computer, smartphone e social, mentre Filippo dovra’ disintossicarsi da qualsiasi comunicazione virtuale, con l’aiuto di un gruppo di sostegno per la dipendenza online. E poiche’ Nina ha una conoscenza personale di entrambe le sue cavie la situazione e’ destinata a complicarsi e ad assumere sfumature tragicomiche.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda Quarto Grado.

STASERA IN TV 18 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 18 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:25 – Freedom Oltre il confine

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom Oltre il confine.

PROGRAMMI 18 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 18 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – X Factor 2020 – Audizioni

Su Tv8 questa sera va in onda la replica di X Factor 2020 Audizioni, la prima puntata.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – The Informer – Tre secondi per…

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Informer – Tre secondi per…

Trama: Un informatore dell’Fbi si fa arrestare per lavorare sotto copertura e incastrare un narcotrafficante.

SKY UNO

19:05 – X Factor

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una replica di Bruno Barbieri 4 Hotel.

