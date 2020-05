Stasera in tv 15 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 15 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 15 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Tutti i soldi del mondo

Questa sera su Rai 1 va in onda Tutti i soldi del mondo, film con Michelle Williams e Christopher Plummer.

Trama: Luglio 1973. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il quale rifiuta categoricamente di pagare. Da quel momento inizia una triangolazione fra Gail che insiste per portare in salvo suo figlio, il miliardario che non cede alle richieste dei rapitori, e un ex agente della CIA, Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e cose.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con la serie N.C.I.S. dal titolo Game Over.

Trama: La squadra dell’N.C.I.S. indaga sull’omicidio in diretta streaming di un sottufficiale della Marina, Ian Rojas, giocatore online popolare ed accanito.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – La scelta

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Che storia è la Musica

Questa sera su Rai 3 va in onda Che storia è la Musica, una serata in cui il compianto Ezio Bosso racconta musica e vita del compositore Čajkovskij. Con l’originalità imprevedibile del suo approccio, il Maestro Bosso avvicina il pubblico alla Sesta Sinfonia – la celebre Patetica – rivelandone i misteri e aprendosi a riflessioni e profondità lontane da ogni possibile cliché.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 15 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Amici speciali

Questa sera su Canale 5 va in onda la prima puntata di Amici Speciali, nuovo talent condotto da Maria De Filippi. Una maratona artistica di 4 puntate nel segno della solidarietà, con un cast composto da 5 ballerini e 7 cantanti. I 12 protagonisti sono: Alberto Urso, Alessio Gaudino, Andreas Müller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Javier Rojas, Michele Bravi, Stash & The Kolors, Random e Umberto Gaudino.

GUIDA TV 15 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – 22 minutes

Su Italia 1 questa sera va in onda il film 22 minutes, con Makar Zaporozhsky e Denis Nikiforov.

Trama: Basato su un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010 nel golfo di Aden, il film racconta dell’assalto da parte di un gruppo di pirati somali ad una petroliera russa. L’equipaggio della petroliera, composto da ventitre marinai, si rifugia nella sala dei comandi da dove riesce a mandare un ultimo messaggio di soccorso. La nave da guerra “Marshal Shaposhnikov”, presente nello stesso corridoio marittimo della petroliera, riceve il segnale di S.O.S e invia i suoi uomini per una missione di salvataggio..

PROGRAMMI 15 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 15 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 165 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 2

Su Tv8 questa sera va in onda Italia’s Got Talent, con una raccolta delle migliori esibizioni.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Diavoli

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma Diavoli, con due nuove episodi della serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – EPCC

Su Sky Uno è in programma una puntata di EPCC, il programma di Alessandro Cattelan con tanti ospiti.

