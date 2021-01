Stasera in tv 15 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 15 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 15 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La musica che gira intorno

Questa sera su Rai 1 va in onda lo spettacolo La musica che gira intorno. Programma che racconta la musica come colonna sonora della nostra vita attraverso i ricordi, i racconti e le letture di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor – In prima linea

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata della quarta stagione di The Good Doctor.

Trama: Shaun sente la mancanza di Lea e la cosa lo rende irascibile. Per affrontare la situazione, chiede aiuto al Dottor Glassman. Dopo una chiacchierata con Shaun, il dottor Pak decide di parlare con Mia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – TITOLO V

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma d’informazione Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 va in onda il programma Quarto Grado.

STASERA IN TV 15 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Amici come prima

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Amici come prima.

Trama: Cesare Proietti, direttore di un albergo di lusso, viene licenziato in tronco da Antonella, figlia del proprietario Massimo Colombo. Colombo è un self made man che ha perso ogni controllo e passa il tempo a cacciare gonnelle. La sua compulsione a mettere le mani addosso alle badanti fa sì che loro abbandonino regolarmente l’incarico e dà a Cesare l’idea giusta: travestirsi da donna e proporsi a Massimo come Lisa, “dama di compagnia”, a fronte di un lauto compenso. Sorvoliamo sul fatto che Massimo ha appena dichiarato di volere intorno solo donne giovani e piacenti: appena vede Lisa, sessantenne dai capelli candidi, perde la testa, come Osgood per Daphne in A qualcuno piace caldo, o come Les per Dorothy in Tootsie. A chiudere il cerchio sono la moglie di Cesare, Carla, il figlio Matteo, aspirante rapper e omosessuale nascosto, e il concierge dell’albergo, il mite Marco.

GUIDA TV 15 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – FREEDOM – OLTRE IL CONFINE

Questa sera su Italia 1 va in onda il programma, Freedom – oltre il confine.

PROGRAMMI 15 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda il programma di Diego Bianchi, Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 15 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Tv8 questa sera va in onda il Alessandro Borghese con il suo 4 Ristoranti.

NOVE

20:15 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Identità sospette

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Identità sospette.

Trama: Cinque uomini si risvegliano all’interno di un magazzino, dove scoprono di essere rinchiusi. La situazione è complicata da un fatto strano: nessuno di loro ricorda né la propria identità, né come è finito lì dentro. Tutti portano sul corpo segni di maltrattamenti e dopo un po’ arriva una telefonata che li informa che sono stati rapiti. Pian piano affiorano in loro i primi confusi ricordi, ma non bastano per chiarire la situazione. Anzi. Perché i primi sentimenti che si fanno strada nel gruppo sono il sospetto e la diffidenza reciproca, nel dubbio che tra loro vi possa essere il responsabile di quell’angosciante situazione.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma Alessandro Borghese con il suo 4 Ristoranti.

