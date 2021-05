Stasera in tv 14 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 14 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 14 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Top Dieci

Questa sera su Rai 1 va in onda il programma di Carlo Conti, Top Dieci. In Top Dieci due squadre, ciascuna composta da tre celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…) tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie tv NCIS. Bishop riceve una segnalazione su un grosso carico di esplosivi. Raggiunto il posto, dopo uno scontro a fuoco con i due fratelli trafficanti, Bishop e Torres rimangono intrappolati nei sotterranei…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Lontano lontano

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Lontano lontano.

Trama: Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Questo almeno sperano Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. All’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse non come si aspettavano.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi, continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

STASERA IN TV 14 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Isola dei famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi.

GUIDA TV 14 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CORTO CIRCUITO

21:20 – Io vi troverò

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Io vi troverò.

PROGRAMMI 14 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda live, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 14 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Su Tv8 questa sera va in onda il film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Trama: Stavoltà Jones sarà alla ricerca di un teschio di cristallo appartenente a una civiltà aliena.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

22:55 – La confessione – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La baia del silenzio

Stasera su Sky Cinema Uno va in onda il film La baia del silenzio.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI