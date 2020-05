Stasera in tv 14 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 14 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 14 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Vivi e lascia vivere

Questa sera su Rai 1 va in onda la quarta puntata della nuova fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci.

Trama: Laura e Toni non si vedono più, ma Toni si sente male all’improvviso e Laura va a trovarlo in ospedale. Nina conosce megl io Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola. Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al mu ro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Una festa esagerata

Questa sera su Rai 2 va in onda il terzo appuntamento con il teatro napoletano a cura di Vincenzo Salemme. La terza opera in onda stasera si intitola Una festa esagerata.

Trama: Giochi di parole, equivoci e fatalità sono al centro dello spettacolo, il quale, già dal titolo, anticipa qualcosa di straordinario. La vicenda ruota intorno alla festa del diciottesimo di Mirea, la figlia di Gennaro Parascandolo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Nemico pubblico

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Nemico pubblico, con Will Smith e Gene Hackman.

Trama: I servizi segreti hanno da nascondere l’omicidio di un politico che si opponeva a una legge che di fatto consente di violare la privacy di tutti i cittadini americani. Una registrazione effettuata per caso potrebbe inchiodarli, e proprio per questo motivo una squadra della morte decide di intervenire: ma un giovane e promettente avvocato nero entra casualmente in possesso dello scottante documento. Al suo fianco si schiera l’uomo che qualche anno prima aveva lavorato per i servizi e era riuscito a far perdere le proprie tracce.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 14 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Una festa esagerata

Su Canale 5 stasera va in onda il film Una festa esagerata, con Vincenzo Salemme e Massimiliano Gallo.

Trama: Vincenzo Salemme dirige e interpreta una spassosa commedia con un cast eccezionale. Un geometra organizza una festa per i 18 anni della figlia, ma un ‘imprevisto’ rischia di rovinare tutto.

GUIDA TV 14 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Hunger Games

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Hunger Games, cult di fantascienza con protagonista Jennifer Lawrence.

Trama: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) torna a casa sana e salva dopo aver vinto la 74ma edizione degli Hunger Games annuali insieme al tributo Peeta Mellark (Josh Hutcherson). Aver vinto comporta pero’ dover lasciare la famiglia e gli amici per intraprendere il “tour della vittoria” per i diversi distretti. Lungo la strada, Katniss si rende conto che una ribellione sta iniziando a prender corpo mentre a Capitol City il presidente Snow (Donald Sutherland), incurante della situazione, pensa all’organizzazione dei nuovi Hunger Games, un’edizione destinata a cambiare Panem per sempre.

PROGRAMMI 14 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 14 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 164 Prima TV

21:30 – 007 – Il domani non muore mai

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – Il domani non muore mai, con Pierce Brosnan e Jonathan Price.

Trama: L’agente al servizio di Sua Maestà britannica questa volta deve vedersela con Elliot Carver, spietato proprietario di satelliti per comunicazioni e del quotidiano Tomorrow che tira cento milioni di copie. La sua intenzione è quella di manipolare gli avvenimenti e, pur di riprenderla con le sue televisioni, fa di tutto per far scoppiare la Terza Guerra Mondiale. James Bond tenta di tutto per tentare di sventare le oscure trame di Carver. Azione e gadget, con una partner che viene dal cinema di arti marziali (l’ottima Michelle Yeoh). Sostenuta la regia di Spottiswoode.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Good Boys – Quei cattivi ragazzi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Good Boys – Quei cattivi ragazzi.

Trama: Invitato a una festa in cui saranno anche presenti delle ragazze, il dodicenne Max va nel panico all’idea di non saper ancora baciare e decide cosi’ di fare delle indagini con gli amici Thor e Lucas. I tre ragazzini “prendono in prestito” il drone del padre di Max e lo usano per spiare dall’alto una coppia di adolescenti. L’aggeggio cade pero’ a terra e viene requisito da due ragazze più grandi di Max e dei suoi amici: per i tre comincia così una rocambolesca avventura per recuperare il drone e riportarlo in tempo a casa, durante la quale impareranno qualcosa sull’altro sesso e sulla vita dei adulti.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 9

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

