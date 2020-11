Stasera in tv 13 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 13 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 13 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Tale e quale show

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 –NCIS

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di NCIS.

Trama: Angela Perez, direttrice finanziaria di una compagnia alberghiera, viene uccisa da Carlos Sanchez, un sicario che opera per ordine di Ernesto Moya, il capo del cartello della droga di Juarez.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Titolo V

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata dell’approfondimento Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado.

STASERA IN TV 13 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Gf Vip.

GUIDA TV 13 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Freedom – Oltre il confine

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom Oltre il confine.

PROGRAMMI 13 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 13 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Romulus

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Romulus.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Antonino Chef Academy.

