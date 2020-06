Stasera in tv 12 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 12 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 12 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Juventus-Milan

Questa sera su Rai 1 va in onda in diretta la semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan. Riparte il calcio italiano dopo tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il gioco del ricatto

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Il gioco del ricatto, thriller del 2019.

Trama: Rachel accompagna la figlia in gita scolastica, ma mentre sono allo zoo Lindsay sparisce. Uno sconosciuto la contatta e le ordina di fare tutto quello che le dice. Inizia così un incubo per Rachel che sarà costretta a fare una serie di cose contro le persone a cui vuole più bene.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:50 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Notte prima degli esami

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Notte prima degli esami, grande classico della commedia italiana.

Trama: Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare il vecchio esame di maturità degli anni ’80. La fortuna sembra voltare loro le spalle: in particolare a Luca, che litiga con il professore di lettere, poi membro interno della commissione esaminatrice; quindi conosce Claudia e se ne innamora, ma lei è già fidanzata con un giovane energumeno.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 12 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Notting Hill

Su Canale 5 stasera va in onda il film Notting Hill, con Julia Roberts e Hugh Grant.

Trama: Un commesso in un negozio di libri si innamora di una attrice americana famosa che per caso entra nel suo negozio nel quartiere di Notting Hill a Londra. Anche se la loro storia d’amore è improbabile, decidono lo stesso di tentare.

GUIDA TV 12 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Olè

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Olè, commedia con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.

Trama: Archimede Formigoni (Massimo Boldi) e Salvatore Rondinella (Vincenzo Salemme) sono due insegnanti di un liceo milanese, rispettivamente di matematica e di lettere. I due non perdono mai occasione di stuzzicarsi l’uno con l’altro e il destino vuole che si ritrovino insieme ad accompagnare una classe della scuola in gita in Spagna. Il soggiorno si rivelerà ricco di disavventure e il rapporto tra i due sarà ulteriormente messo a dura prova da Maggie Grace (Daryl Hannah), una professoressa di una scuola americana anche lei in gita in Spagna con la sua classe.

PROGRAMMI 12 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione Propaganda Live, la trasmissione condotta da Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 12 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio delle esibizioni di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Codice 999

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Codice 999, thriller americano del 2016.

Trama: Michael Atwood, ex ufficiale delle forze speciali, e il suo gruppo di poliziotti corrotti usano la loro esperienza per mettere a segno rapine bancarie e crimini d’alto livello. Sotto controllo della temibile mafia russo-israeliana e della donna senza scrupoli che vi è a capo, Michael è costretto ad accettare un compito all’apparenza impossibile. Mentre l’ispettore Jeffrey Allen indaga sul colpo, Michael e i suoi uomini pensano di inscenare un 999, un codice che la polizia usa per indicare agente a terra.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – E poi c’è Cattelan

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di E poi c’è Cattelan – EPCC.

