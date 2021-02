Stasera in tv 12 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 12 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 12 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – Il cantante mascherato

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza puntata de Il cantante mascherato 2021, la seconda edizione dello show di Milly Carlucci con nove maschere in gara.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda The Good Doctor, con un nuovo episodio dalla quarta stagione.

Trama: Shaun interpreta male un appunto della dottoressa Lim e decide di dare più autonomia ai suoi specializzandi al primo anno. Park reagisce alle provocazioni di Morgan.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – TITOLO V

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna Quarto Grado.

STASERA IN TV 12 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 12 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – DEMONI URBANI

21:20 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom, oltre il confine.

PROGRAMMI 12 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Propaganda Live

PROGRAMMI TV 12 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Spider-Man

Questa sera su Tv8 va in onda il film Spider-Man

Trama: Giovane sfigato durante una gita scolastica in un laboratorio scientifico viene punto da un ragno geneticamente modificato. Il mattino dopo scopre di avere dei poteri come il ragno. Decide allora di mettersi a servizio della comunità e combattere il crimine.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

22:55 – La confessione – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – T-34 – Eroi d’acciaio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film T-34.

Trama: 1941. Il giovane luogotenente Nikolay Ivushkin viene messo a capo di una missione suicida con un carro armato T-34 e un piccolo equipaggio di soldati per bloccare un gruppo di carri armati tedeschi. La missione ha successo ma Nikolay viene catturato e imprigionato in un campo di concentramento in Germania. Quattro anni dopo i tedeschi gli ordinano di addestrare una squadra di carri armati composta da prigionieri di guerra in modo che i tedeschi possano esercitarsi proprio contro di loro. Nikolay accetta di mettersi alla guida di un T-34 semi distrutto, ma solo perché ha in mente un piano molto più grande: una fuga audace e attentamente pianificata.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Italia’s Got Talent

