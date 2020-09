Stasera in tv 11 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 11 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 11 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Panariello Conti Pieraccioni Lo Show

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica lo show di Pieraccioni, Conti e Panariello.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – NCIS

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di NCIS.

Trama: Il tenente Rebecca Weeks sembra essersi schiantata nell’Oceano in seguito ad una crisi di ipossia sopravvenuta mentre era al comando del suo aereo. Poco dopo, il sottufficiale Patrick Fisher, con cui la donna aveva una relazione segreta, viene trovato morto proprio nella sua cuccetta…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cuori Puri 1^TV

Questa sera su Rai 3 va in onda il film in prima visione Cuori Puri.

Trama: Agnese è una timida diciottenne che abita nella periferia di Roma, frequenta la parrocchia e vive con una madre single molto protettiva. Stefano è un ragazzo cresciuto in strada, circondato da amicizie sbagliate da cui tenta di allontanarsi, che lavora come guardia in un parcheggio vicino a un campo rom. Due mondi diversi e apparentemente molto lontani che casualmente si incontrano e tra i quali nasce un forte sentimento reciproco, ma che dovranno fare i conti con le rispettive realtà.



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado.

STASERA IN TV 11 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Il Volo – 10 anni insieme

Su Canale 5 va in onda lo speciale dedicato a Il Volo, 10 anni insieme.

GUIDA TV 11 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Freedom oltre il confine

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom oltre il confine.

PROGRAMMI 11 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 torna Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 11 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – X Factor – Il sogno

Su Tv8 questa sera va in onda l’appuntamento con X Factor – Il sogno.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:30 – Genitori quasi perfetti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Genitori quasi perfetti.

Anna Foglietta e Lucia Mascino nella graffiante commedia di Laura Chiossone. Una madre single invita gli amichetti del figlio e i rispettivi genitori per una festa dai risvolti tragicomici

SKY UNO

20:30 – MasterChef Usa

21:20 – MasterChef Usa

Su Sky Uno questa sera è in programma MasterChef USA.

