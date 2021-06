Stasera in tv 11 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Italia-Turchia

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita d’esordio di Euro 2020 Italia-Turchia.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stai lontano da mia figlia

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Stai lontano da mia figlia.

Trama: Ryan e Nina sono sposati ed hanno una figlia, Lisa. Nina però è un’alcolista, ben presto si separano e Lisa resta con il padre. Anni dopo, Nina inizia a seguire la figlia con l’intento di riprendersela…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Sissi il destino di una imperatrice

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Sissi il destino di una imperatrice.

Trama: Terzo e ultimo film della trilogia sulla vita di Sissi. L’imperatrice, malgrado la sua giovane età riuscirà a placare le rivolte scoppiate in Ungheria e Italia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – LE STORIE DI QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 11 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Una folle passione

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione il film Una folle passione.

Trama: Carolina del Nord, durante la Grande Depressione economica in USA degli anni Venti. George e Serena Pemberton, bellissimi e innamoratissimi novelli sposi, si fanno presto largo nell’industria del legname e non permettono a nessuno di ostacolare le loro ambizioni e il loro folle amore. Soprattutto Serena, mostrando di avere le stesse capacità di un uomo, coordina e gestisce l’attività e le situazioni di pericolo senza nessun timore, mostrando di sentirsi a proprio agio in un mondo prettamente maschile. Tuttavia, un segreto emerso dal passato e un drammatico evento sconvolgeranno il felice connubio dei Pemberton che inizierà a sfaldarsi, conducendo marito e moglie verso una drammatica resa dei conti…

GUIDA TV 11 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Mamma ho preso il morbillo

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Mamma ho preso il morbillo.

Trama: Costretto a letto con il morbillo, il piccolo Alex è ricercato da una banda supertecnologica che vuole impossessarsi di un chip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo. Rimasto solo in casa, il bimbo trasforma l’abitazione in una perfetta trappola dove i cattivi vengono martirizzati da trappole e trabocchetti.

PROGRAMMI 11 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live Best Of

Questa sera su La7 va in onda Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 11 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – Una donna per amica

Trama: Claudia e Francesco sono buoni amici da sempre. Lui è un avvocato maldestro e simpatico, lei una veterinaria moderna ed originale. Con l’arrivo di Giovanni e la decisione di Claudia di unirsi in matrimonio, Francesco scoprirà che il rapporto d’amicizia tra uomo e donna è più complesso di quanto avesse mai potuto immaginare.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

