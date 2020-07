Stasera in tv 10 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 10 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 10 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – I migliori anni Ep 1

Questa sera su Rai 1 va in onda I migliori anni, un rimontaggio di 8 puntate con il meglio di tutte e 8 le edizioni de “I Migliori Anni”. Rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Scatti di follia

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Scatti di follia, con Linsey Godfrey e Joshua Hoffman.

Trama:

Una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido, in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un’ossessione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – La Grande Storia

Questa sera su Rai 3 va in onda La Grande Storia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli.

STASERA IN TV 10 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Manifest 2

Su Canale 5 stasera va in onda in replica la serie Manifest 2.

Trama: Mentre la famiglia Stone è coinvolta in una sparatoria, Ben va in missione per localizzare due passeggeri del Volo 828 che sono misteriosamente scomparsi.

GUIDA TV 10 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – La fidanzata di papà

Su Italia 1 questa sera va in onda il film La fidanzata di papà, con Massimo Boldi e Simona Ventura.

Trama: Barbara e Matteo sono due ragazzi italiani che vivono a Miami, gestendo un piccolo ristorante affacciato sul mare. Barbara è incinta e il felice evento fa convergere a Miami i rispettivi genitori: Massimo, il padre di Matteo, che e’ rimasto vedovo da poco e ha un albergo a Cortina, e Angela, la madre di Barbara, che invece ha una catena di ristoranti ed e’ separata dal marito. Tra i due all’inizio l’incompatibilità è alle stelle. Poi, mentre intorno a loro ruotano eventi, equivoci e intrecci di vario genere, il ghiaccio comincia lentamente a rompersi ed emergono le affinità quando i due si trovano impegnati a riportare la pace tra i loro figli, entrati in crisi a causa della nascita della piccola.



PROGRAMMI 10 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Pronti a morire

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Pronti a morire, con Sharon Stone e Gene Hackman.

Trama: Una donna misteriosa arriva a Redemption per uccidere il diabolico Herod, dominatore assoluto di Redemption, che una volta all’anno ripulisce la città di tutti i rivali. Organizza una serie di duelli con un premio in denaro, che attira killer da ogni parte del West. Herod, però, è il più veloce di tutti e l’ultimo sanguinoso scontro lo vede sempre trionfante. Ma quest’anno la donna ha chiesto di partecipare alla sfida.

PROGRAMMI TV 10 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda Italia’s Got Talent – Best of.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Soldado

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Soldado, con Benicio del Toro e Josh Brolin.

Trama: Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di “Sicario”. Ingaggiato dall’FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e USA.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Scambio casa

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Scambio casa. Due famiglie completamente diverse per status sociale, classe e possibilità economiche scambiano la loro vita per sette giorni. I Webb lasciano il loro casale per una piccola abitazione a Londra.

