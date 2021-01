Stasera in tv 1 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 1 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 1 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Roberto Bolle – Danza con Me

23:45 – TG1 60 Secondi

Questa sera su Rai 1 va in onda Danza con me 2021, lo show di Roberto Bolle con al suo fianco tanti grandi ospiti e ballerini.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Alvin Superstar 4 – Nessuno ci può fermare

22:45 – I tre moschettieri

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Alvin Superstar 4.

Trama: Attraverso una serie di equivoci, Alvin, Simon e Theodore, si convincono che Dave stia per fare la sua proposta di matrimonio alla sua nuova fidanzata a Miami e che abbia intenzione di scaricarli. Con tre giorni di tempo per raggiungerlo e fermarlo, i tre Chipmunks eviteranno il peggio ma scopriranno l’esistenza di un terribile fratellastro.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Un posto al sole

21:20 – C’est la vie! – Prendila come viene

23:20 – TG3

Questa sera su Rai 3 va in onda il C’est la vie! – Prendila come viene.

Trama: Max è un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima corve’e è un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un’equipe fedele quanto incompetente.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

21:22 – IL PADRINO

22:00 – TGCOM

Su Rete 4 va in onda il film Il Padrino

Trama: La storia parte presentando la figura di Vito Corleone, emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa, è divenuto un grande “padrino”, ovvero il capo di un’importante famiglia mafiosa , una delle cinque di New York.

STASERA IN TV 1 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA

21:21 – UN NATALE A 5 STELLE

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Natale a 5 Stelle.

Trama: Il premier pentastellato Franco Rispoli, in trasferta con l’amante, una deputata PD, per un weekend prenatalizio nella suite di un hotel a cinque stelle a Budapest, deve evitare lo scandalo quando trova un cadavere in albergo…

GUIDA TV 1 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – POINT BREAK

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Point Break.

Trama: Keanu Reeves, agente FBI, si infiltra in una banda di surfisti sospettati di essere rapinatori di banca. Imparerà a volare tra le onde e subirà l’influenza di Patrick Swayze, guru della tavola da surf.

PROGRAMMI 1 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – L’attimo fuggente

Questa sera su La7 va in onda il film L’attimo fuggente.

Trama: All’Accademia Welton, un elitario college del New England, nell’autunno del 1959 arriva un nuovo insegnante di letteratura, John Keating, che si fa subito notare per i metodi pedagogici assolutamente inconsueti per i tempi e per l’istituto.

PROGRAMMI TV 1 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Il Triangolo del Riso

21:30 – Balla coi lupi

Su Tv8 questa sera va in onda il film Balla coi lupi.

Trama: Il tenente John Dumbar (Kevin Costner) diventa suo malgrado un eroe di guerra; in premio riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio per lui un periodo che lo cambierà profondamente e lo farà rinascere come un uomo nuovo nella tribù di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – I migliori Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Odio l’estate

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Sky Original Odio l’estate.

Trama: Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse…

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di MasterChef Italia

