Stasera in tv 22 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, sabato 22 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 22 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

Questa sera su Rai 1 torna Una storia da cantare, programma che oggi racconterà Mina: una leggenda, una voce senza tempo, una delle grandi stelle dell’universo della musica, una donna straordinaria. L’occasione? Un modo per festeggiare il suo compleanno in una grande festa di musica, con le sue canzoni più belle di ieri e di oggi.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Case mobili

21:50 – F.B.I. Le cose non dette

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata della serie tv FBI giunta alla seconda stagione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Sapiens, un solo pianeta

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma “Sapiens, un solo pianeta” condotto da Mario Tozzi, primo ricercatore CNR.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – MIAMI SUPERCOPS (I POLIZIOTTI DELL’ 8A STRADA)

Su Rete 4 va in onda il film Miami Supercops con Bud Spancer e Terence Hill

Trama: Doug Bennet e Steve Forrest sono grandi amici: il primo lavora per l’FBI, il secondo ha lasciato il corpo perchè nauseato dalla lentezza della burocrazia che, secondo lui, lega le mani alla giustizia. Ma c’è un caso che richiede la bravura dei due agenti: un ex galeotto, Garret, esce di prigione e sta per dirigersi a Miami.

Trailer:

STASERA IN TV 22 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con C’è Posta per Te, programma condotto da Maria De Filippi.

GUIDA TV 22 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’INTOCCABILE

21:15 – CATTIVISSIMO ME 3

Su Italia 1 questa sera va in onda il cartone animato, campione di incassi, Cattivissimo Me 3.

PROGRAMMI TV 22 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Pearl Harbor

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Pearl Harbor con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Tom Sizemore, Cary-hiroyuki Tagawa, Jaime King, Jennifer Garner, Mako King, Dan Aykroyd, Alec Baldwin, Andrew Bryniarski

PROGRAMMI TV 22 FEBBRAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Torino

21:25 – A 007 – Dalla Russia con amore

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – Dalla Russia con amore

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film d’azione: The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo.

SKY UNO

19:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – MasterChef Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda la replica di MasterChef.

