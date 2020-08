Stasera in tv 1 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, sabato 1 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 1 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Una Storia da Cantare – Adriano Celentano

Questa sera su Rai 1 va in onda, in replica, una nuova puntata di Una storia da cantare con protagonista Adriano Celentano.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:05 – Lei è la mia pazzia

Su Rai 2 questa sera va in onda il film Lei è la mia pazzia, con Houston Stevenson e Julia Blanchard.

Trama: Una giornata idilliaca al mare si trasforma improvvisamente in un incubo quando Alison e suo fratello Kevin vengono salva ti dall’attacco di uno squalo da Daniel, un ragazzo dalla personalità misteriosa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Speciale Una mattina d’agosto

21:25 – Per qualche dollaro in più

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Per qualche dollaro in più, film con Clint Eastwood e Mario Brega.

Trama: Secondo film della trilogia “del dollaro” di Sergio Leone.Due pistoleri danno la caccia a un bandito messicano, uno per la taglia l’altro per ucciderlo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – Una vita

Questa sera su Rete 4 va in onda una nuova puntata della fiction Una vita.

STASERA IN TV 1 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint

21:20 – La sai l’ultima?

Questa sera su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata de La sai l’ultima? con Ezio Greggio.

GUIDA TV 1 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:40 – C.S.I.

21:30 – L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva

Su Italia 1 questa sera va in onda il film d’animazione L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva.

Trama: Sin dall’alba dei tempi Scrat prova ad agguantare la sua maledetta ghianda ma questa volta il tentativo provoca un cataclisma continentale inaspettato che manda alla deriva un intero continente. Gli inseparabili Manny, Diego e Sid si ritrovano su un iceberg di fortuna che li conduce in una pericolosa avventura in mezzo all’oceano, un mondo per loro inesplorato e abitato da strane creature e spietati pirati. Anche il povero Scrat vaga per l’oceano su una piccola lastra di ghiaccio in luoghi preistorici che nessuno aveva mai visto prima e, quando tutto sembra ormai compromesso, inaspettatamente incontra il trio di amici con i quali puo’ tentare di rientrare a casa.

PROGRAMMI 1 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Sindrome cinese

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Sindrome cinese, con Jane Fonda e Jack Lemmon.

Trama: California, 1979. Durante un servizio di cronaca leggera nella sala controllo di una centrale nucleare una giornalista e la sua troupe testimoniano un incidente quasi fatale. Quattro candidature agli Oscar 1980. David 1980 a Jack Lemmon.

PROGRAMMI TV 1 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

21:30 – Balla coi lupi

Questa sera va in onda il film Balla coi lupi, con Kevin Costner e Graham Greene.

Trama: Il tenente John Dumbar (Kevin Costner) diventa suo malgrado un eroe di guerra; in premio riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio per lui un periodo che lo cambierà profondamente e lo farà rinascere come un uomo nuovo nella tribù di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.

SKY CINEMA UNO

21:15 – Pinocchio

23:25 – Downton Abbey

Questa sera su Sky Cinema Uno è in programmazione il film Pinocchio, di Matteo Garrone con protagonista Roberto Benigni.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Garda

21:15 – The Royals – Vizi e virtù a corte Vita a palazzo

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di The Royals.

