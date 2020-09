Stasera in tv 9 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 9 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 9 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il diritto di contare

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Il diritto di contare.

Trama: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor 3

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv un’altra puntata di The Good Doctor 3.

Trama: Un paziente con una malattia misteriosa e, apparentemente, mai diagnosticata spinge il dottor Murphy e il resto del team ad assumersi qualche rischio per tentare di trovare una soluzione al problema.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una puntata di Chi l’ha visto? La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Nati con la camicia

Su Rete 4 va in onda il film Nati con la camicia, con Bud Spencer e Terence Hill.

Trama: Rosco Fraker è uno stravagante ventriloquo che gira il mondo in pattini a rotelle, Doug O’Riordan un ex-detenuto dal pugno facile e il cuore tenero, appena uscito di galera. I due si incontrano in un bar, nel bel mezzo di una rissa di cui essi stessi sono i principali protagonisti! E fra una scazzottata e l’altra, si ritroveranno implicati nelle più improbabili fatalità.

STASERA IN TV 9 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Ocean’s 8

Su Canale 5 stasera va in onda il film in prima visione Ocean’s 8.

Trama: Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s. La sorella di Danny Ocean progetta con alcuni complici, di portare a termine la rapina del secolo, all’annuale Met Gala di New York.

GUIDA TV 9 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:20 – C.S.I.

21:30 – Suicide squad

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Suicide Squad.

Trama: La sicurezza della città è affidata, per volere del governo, ad una squadra speciale formata da pericolosissimi criminali dotati di superpoteri. Riusciranno a rinunciare agli interessi privati per unirsi in una causa comune?

PROGRAMMI 9 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 9 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – RTL Power Hits Estate

TV8 trasmette live un grande evento musicale, l’attesissimo premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020. Il 9 settembre, dalla splendida cornice dall’Arena di Verona (senza pubblico), verrà proclamato il tormentone dell’estate 2020. In gara le prime 50 canzoni suonate dalle radio italiane e, grazie a un duplice criterio di gradimento – le opinioni espresse dal pubblico di RTL 102.5 e l’esposizione mediatica dei brani dal punto di vista radiofonico – verrà proclamata la canzone vincitrice. Durante la serata, oltre al premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2020”, verranno assegnati altri importanti riconoscimenti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Come un gatto in tangenziale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Trama: Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell’uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen.

SKY UNO

20:30 – RTL Power Hits Estate

