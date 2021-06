Stasera in tv 9 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 9 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 9 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Sogno azzurro

21:25 – Non sposate le mie figlie

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Non sposate le mie figlie.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Va tutto bene

Questa sera su Rai 2 il programma Va tutto bene. Con il suo caratteristico stile dinamico, Max Giusti ci invita a seguirlo in un continuo ping pong fra ieri e oggi, fra ciò che era la quotidianità e la vita frenetica e smart dei giorni nostri…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

Su Rete 4 torna il programma di approfondimento Zona bianca.

STASERA IN TV 9 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – Grand Hotel – intrighi e passioni

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Grand Hotel. Serie spagnola di successo creata e diretta da Ramon Campos con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca, Megan Montaner (Pepa de Il Segreto). 1905, Cantaloa, Spagna. Julio Olmedo è un giovane di umili origini che arriva al Grand Hotel per far visita alla sorella Cristina che vi lavora come manager. Ma giunto a destinazione, Julio scopre che si sono perse le tracce della sorella ormai da più di un mese, da quando fu cacciata dall’albergo perché sospettata di furto. Julio decide scoprire la verità e rimane nell’hotel, dove conosce e si innamora di Alicia, figlia della proprietaria dell’albergo.

GUIDA TV 9 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Hard Kill

Questa sera su Italia 1 va in onda il film in prima visione Hard Kill.

PROGRAMMI 9 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide.

PROGRAMMI TV 9 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:25 – Name That Tune

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Name That Tune.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda Accordi & disaccordi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – Looper – In fuga dal passato

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Looper – In fuga dal passato.

Trama: In un futuro prossimo, la scienza è arrivata a penetrare le leggi fisiche fino a consentire ai corpi di muoversi nel tempo, ma le autorità hanno vietato a chiunque di abbandonare il presente. Di conseguenza, si è sviluppato un fiorente mercato illegale che permette a chi sgancia grosse cifre di muoversi avanti e indietro negli anni. Ne hanno giovato coloro che vogliono eliminare i loro nemici e il trentenne Joe (Joseph Gordon-Levitt) è divenuto ricco grazie alla sua attività di killer su commissione. Un giorno, Joe viene contattato per per portare a termine un nuovo omicidio. A sua insaputa, qualcuno sta tramando per metterlo fuori gioco e la vittima designata è lui stesso nel futuro (Bruce Willis).

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

