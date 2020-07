Stasera in tv 8 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 8 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 8 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

0:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

22:00 – Cose Nostre – A mani nude

Questa sera su Rai 1 va in onda Techetechetè: la puntata sarà dedicata ad un gruppo storico della musica italiana, i Pooh.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

21:45 – N.C.I.S. L’ultimo legame

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di N.C.I.S, dal titolo L’ultimo legame.

Trama: L’N.C.I.S. indaga su un trafficante di stupefacenti che vuole morto un tenente della Marina. Quando arrestano il killer mandato per ucciderlo, tentano anche d’incastrare il capo dell’organizzazione..

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia News

21:27 – Delitti inquietanti – 1 parte

22:05 – Tgcom

Su Rete 4 va in onda il film Delitti inquietanti, con Steven Seagal e Bob Gunton.

Trama: Agente dell’FBI è sulle tracce di un serial killer che uccide le sue vittime crocifiggendole. Mentre indaga si farà strada in lui il sospetto che i delitti non siano opera di un serial killer, ma che ci sia qualcosa di più’ grosso dietro.

STASERA IN TV 8 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Come sorelle

Su Canale 5 stasera va in onda Come sorelle, nuova serie televisiva turca realizzata dagli stessi produttori di soap di successo come Cherry Season e Bitter Sweet.

GUIDA TV 8 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda un nuovo episodio della nuova stagione di Chicago Fire.

Trama: Un SUV, con a bordo padre e figlio, precipita, ma la squadra 51 salva entrambi. La madre pero’ accusa il marito di tentato omicidio-suicidio, essendo depresso per via del divorzio.

PROGRAMMI 8 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Amore mio aiutami

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Amore mio aiutami, diretto e interpretato dal grande Alberto Sordi.

PROGRAMMI TV 8 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cuneo

21:30 – Perché te lo dice mamma

Su Tv8 questa sera va in onda il film Perché te lo dice mamma, film di Michael Lehmann con Diane Keaton e Mandy Moore.

Trama: Daphne ha tre figlie: la psicologa Maggie, la sexy e irriverente Mae e l’adorabile e insicura Milly. Per evitare che quest’ultima commetta i suoi stessi errori, Daphne decide di sceglierle l’uomo perfetto, e per farlo mette un annuncio su Internet. Quando Milly lo scopre, si arrabbia moltissimo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Fuga in tacchi a spillo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Fuga in tacchi a spillo, con Reese Witherspoon e Sofía Vergara.

Trama: In Fuga in tacchi a spillo, una poliziotta molto rigida e attenta alle regole dovrà proteggere la sexy ed estroversa vedova di un boss della droga, mentre vengono inseguiti attraverso il Texas da poliziotti corrotti e tiratori scelti.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – La migliore pasticceria d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma un’altra puntata di Best Backery – La migliore pasticceria d’Italia.

