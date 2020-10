Stasera in tv 7 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 7 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 7 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Italia-Moldova

Questa sera su Rai 1 va in onda in diretta da Parma l’amichevole Italia-Moldova.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mare Fuori – Ogni famiglia ha le sue regole

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Mare Fuori – Ogni famiglia ha le sue regole.

Trama: Filippo medita vendetta e sottrae una lametta per difendersi da Pino, ma la direttrice si accorge della sparizione e sospende i permessi e le attività ricreative. Questo alimenta la rabbia tra i detenuti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 7 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Temptation Island.

GUIDA TV 7 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I.

20:25 – C.S.I.

21:30 – John Rambo

Questa sera su Italia 1 va in onda il film John Rambo.

Trama: John Rambo, ex reduce del Vietnam, vive ormai stabilmente lungo il confine che separa la Thailandia e la Birmania passando parte del tempo a risalire il fiume Salween alla caccia di serpenti velenosi. La vita apparentemente quiete dell’ex soldato è stravolta dall’arrivo di un gruppo di volontari cristiani che vorrebbero portare delle scorte di medicinali ad una tribù locale vessata dal regime militare del posto e per farlo vorrebbero l’aiuto di Rambo. Quando un gruppo di guerriglieri proverà ad ostacolare questi missionari, Rambo riunirà una squadra di mercenari nel tentativo di soccorrerli avviando uno scontro che appare già in partenza arduo.

PROGRAMMI 7 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda un’altra puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 7 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – 50 volte il primo bacio

Su Tv8 questa sera va in onda il film The Eagle.

Trama: Siamo nelle Hawaii, Henry un simpatico veterinario si innamora a prima vista di Lucy. Lucy però ha un problema, a causa di un incidente ricorda solo le ultime 24 ore e rivive così tutti i giorni lo stesso giorno di quando ebbe l’incidente.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15 – La casa di famiglia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La casa di famiglia.

Trama: Alex, Oreste, Giacinto e Fanny sono i quattro figli ormai adulti di Sergio, padre molto amato che cinque anni prima è entrato in coma e sembra destinato a non risvegliarsi più. Alex è un donnaiolo fancazzista che gestisce un circolo sportivo; Oreste un musicista ridotto a dirigere concerti di ragazzini con poco talento; Giacinto un businessman che non sorride mai; e Fanny una ex moglie abbandonata dal marito che le ha preferito una squinzia.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Face Off.

