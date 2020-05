Stasera in tv 6 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 6 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 6 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – Un viaggio nel genio italiano

Questa sera su Rai 1 va in onda un altro appuntamento con Meraviglie. La puntata di questa sera si intitola “Un viaggio nel genio italiano: da Roma a Mantova.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La Compagnia del Cigno

Questa sera su Rai 2 va in onda La compagnia del Cigno – Il primo concerto. In questa puntata alcuni studenti del Conservatorio vengono convocati da Marioni perché un noto Maestro d’orchestra, Ruggero Fiore, arriverà a Milano per dirigerli. Marioni esenta tutti dal frequentare le altre lezioni perché vuole che i suoi ragazzi facciano una bella figura con il prestigioso ospite e invita soprattutto Barbara a mettere da parte per quella settimana i suoi impegni al liceo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Stasera Italia.

STASERA IN TV 6 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda Karol un’altra puntata in replica di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

GUIDA TV 6 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Star Wars – Il risveglio della forza

Su Italia 1 questa sera va in onda Star Wars – Il risveglio della forza, celeberrimo film di fantascienza per la regia di J. J. Abrams.

Trama: Luke Skywalker è scomparso. La leggenda, però, narra che il cavaliere Jedi si sia ritirato in esilio in una galassia nascosta, indicata su una mappa. Ed è proprio dietro a tale mappa, affidata al droide BB-8 dall’abile pilota Poe Dameron, che si scatena una caccia serrata sia da parte della Resistenza al comando della Principessa Leia Organa, che dal Primo Ordine, nato dalle ceneri dell’ex Impero guidato da Darth Vader e condotto da Kylo Ren, un giovane cavaliere desideroso di trovare definitive conferme nel lato oscuro della forza. Nel frattempo l’impavida Rey, una giovane mercante di rottami con un passato misterioso alle spalle, e Finn, un disertore degli assaltatori del Primo Ordine in fuga verso una nuova vita, diventano accidentalmente custodi del droide BB-8. Nella loro rocambolesca fuga per evitare la cattura e la morte e riportare il droide da Leia, Rey e Finn s’imbatteranno nei mitologici Han Solo e Chewbacca.

PROGRAMMI 6 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 6 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 158 Prima TV

21:30 – Se solo fosse vero

Su Tv8 questa sera va in onda il film Se solo fosse vero, con Reese Witherspoon e Mark Ruffalo.

Trama: Elizabeth è un giovane medico, assorbita dal proprio lavoro e praticamente priva di una vita sentimentale: coinvolta in un terribile incidente d’auto, muore e si ritrova sospesa in uno stato intermedio. Nel frattempo, la sua casa – ormai vuota – viene affittata da un giovane architetto solitario che ha il destino di essere l’unico a vedere lo spirito di Elizabeth, con la quale intesse un rapporto.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Il premio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il premio, con Gigi Proietti, Alessandro Gassmann e Rocco Papaleo.

Trama: Un viaggio in auto verso Stoccolma, per ritirare un Premio Nobel, diventa l’occasione per entrare nell’anima di più persone. l Premio – Non devi vincerlo devi anche ritirarlo. Film con la regia di Alessandro Gassmann e un cast d’eccezione.

Trailer:

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 13

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata un’altra puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

