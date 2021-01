Stasera in tv 6 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 6 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 6 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia

Questa sera su Rai 1 va in onda lo speciale de I soliti ignoti abbinato alla lotteria Italia.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Show Dogs – Entriamo in scena

Questa sera su Rai 2 va in onda il film animato Show Dogs.

Trama: Max è un cane poliziotto che deve evitare che accada una tragedia durante l’evento di Dog Show, una mostra canina.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – I miserabili

Questa sera su Rai 3 va in onda la serie I miserabili.



Trama: Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone per aver rubato un tozzo di pane. Ma una volta tornato libero, le sue sofferenze non sono finite poiché l’uomo deve continuamente confrontarsi con l’avversione e la diffidenza della gente che incontra. E’ difficile per lui riuscire a voltare pagina e rifarsi una vita. Ma l’incontro con un Vescovo particolarmente amorevole e generoso lo mette in crisi aprendo una breccia nel suo cuore indurito dall’odio. Intanto, Fantine, bella e ingenua sartina innamorata di un giovane benestante, riceve una cocente delusione quando l’uomo abbandona lei e la piccola Cosette appena nata, per tornare ai suoi doveri nell’alta società e alla sua vita da ricco signore. Fantine, dopo essere stata licenziata ingiustamente, è costretta prima vendere denti e capelli per poter continuare a garantire il mantenimento alla sua piccola Cosette e poi a prostituirsi. Intanto Javert denuncia il sindaco alla polizia di Parigi, convinto che si tratti in realtà dell’ex galeotto Jean Valjean, a lui ben noto. Fantine, in fin di vita, soccorsa dal sindaco pentito per averla licenziata, chiede di poter vedere per l’ultima volta sua figlia. Intanto il sindaco parte di corsa alla volta di Arras per tentare di sistemare una faccenda molto delicata.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 6 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Fratelli Caputo

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Fratelli Caputo.

Trama: Roccatella è un piccolo borgo siciliano senza tempo. Qui, Nino Caputo, un artista che gestisce un’agenzia di improbabili saltimbanchi, sfiderà alle prossime elezioni comunali un terribile avversario. Si tratta di Alberto Caputo, il suo fratellastro milanese, mai visto e conosciuto. Nino è stato sobillato dalla madre Agata a contrastare l’invasore. La donna non ha mai perdonato al defunto ex marito il tradimento e la sua nuova vita in continente. Alberto, per fronteggiare il fratello, chiama così da Milano la famiglia. Ed ecco Patrizia, insieme all’adolescente Barbara e a Giacomino. Dovranno dividere il casale non solo con Nino ed Agata ma anche con Turi un aiutante di Nino-e con Rosalia, la domestica. E mentre Patrizia spera in una convivenza a tempo determinato (giusto il tempo delle elezioni), Barbara è sempre più insofferente.

GUIDA TV 6 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Now You See Me 2

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Now You See Me 2.

Trama: Un anno dopo aver ingannato l’FBI e aver conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia alla Robin Hood, i Quattro Cavalieri ritornano con una nuova performance, nella speranza di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia. L’uomo dietro il loro ritorno e’ Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei Cavalieri agli occhi del mondo. La loro unica speranza e’ di mettere in scena una spettacolare esibizione senza precedenti per riabilitare il loro nome e rivelare la mente dietro al complotto.

PROGRAMMI 6 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Atlantide, il programma di approfondimento di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 6 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Piacere Maisano – Insetti

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Piacere Maisano – Insetti. Piacere Maisano racconta nuove storie attraverso l’occhio di un telefonino in mano all’inviato e della telecamera di un film-maker. I video girati con lo smartphone, come fossero delle storie Instagram, permettono di sentirsi vicino all’inviato e ai protagonisti di ogni episodio. Dai fenomeni migratori al cambiamento climatico, dall’alimentazione all’economia.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – Beh Nur

Questa sera sul Nove va in onda il film Ben Hur.

Trama: Il film ricalca le vicende della storia originale, l’epica vicenda di Giuda Ben-Hur, un giovane dalle nobili origini che è ingiustamente accusato di tradimento dal proprio fratello adottivo Messala, ufficiale dell’esercito Romano. Privato del titolo, separato dalla famiglia e dalla donna che ama, Giuda è ridotto in schiavitù. Dopo anni passati per mare, Giuda fa ritorno alla propria terra d’origine per cercare vendetta, ma trovando invece la salvezza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Me contro Te – Il film

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Me contro te – La vendetta del signor S.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Cirque du Soleil

Su Sky Uno questa sera è in programma uno spettacolo del Cirque du Soleil.

