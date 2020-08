Stasera in tv 5 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 5 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 5 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Zavoli, storia di un cronista

Questa sera su Rai 1 va in onda uno speciale dal titolo Zavoli, storia di un cronista, dedicato al grande giornalista scomparso oggi e condotto da Monica Maggioni.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di Squadra speciale Cobra 11.

Trama: Durante un evento di gioco d’azione in un castello, dove i partecipanti indossano dei costumi e s’immergono in un mondo di fantascienza per un fine settimana, viene rapita una donna.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Un fragile legame

Questa sera su Rai 3 va in onda il film in prima visione Un fragile legame.

Trama: Judith e Lionel, due coniugi che hanno già una figlia propria, hanno adottato Mina dall’Etiopia. Sebbene fosse stata abbandonata da piccola, Mina non sembra avere avuto conseguenze psicologiche dalla cosa. A tredici anni, però, ha una profonda crisi di identità: in bilico tra due mondi diversi, non si sente a casa da nessuna parte. Ha così inizio per lei una crescente spirale distruttiva.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – CR4 – La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda il meglio di CR4 – La repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti.

STASERA IN TV 5 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Come sorelle

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Come sorelle, la serie tv turca.

GUIDA TV 5 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Chicago Fire.

Trama: Voight chiede aiuto alla caserma di Boden per capire se nella caserma 66 c’è qualche vigile del fuoco coinvolto in alcune rapine dove vengono usate le chiavi delle cassette di sicurezza. Cruz viene scelto come infiltrato, nonostante Severide non sia per niente contento.

PROGRAMMI 5 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 è in programmazione una puntata di Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 5 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:55 – Diretta Gol Europa League

23:00 – Europa League postpartita

Su Tv8 questa sera va in onda Diretta Gol Europa League, con il ping pong dai campi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Robin Hood – L’origine del male

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Robin Hood – L’origine del male.

Trama: La leggenda di Robin Hood, il paladino degli oppressi, è stata accolta dalla cultura popolare che l’ha raccontata in letteratura, nel cinema, nei fumetti e non solo.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma Face Off.

