Stasera in tv 4 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 4 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 4 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Ulisse con Alberto Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Resta con me

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima visione Resta con me, del 2018.

Trama: Tami e Richard sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti con il bel tempo, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, incorrono in un uragano terrificante.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 4 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – All Together Now

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova edizione di All Together Now.

GUIDA TV 4 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – The Great Wall

Questa sera su Italia 1 va in onda il film The Great Wall.

Trama: Due mercenari europei giunti in Cina per recuperare la polvere nera, antenata della polvere da sparo, vengono catturati da un misterioso esercito accampato sulla Grande Muraglia. La loro missione diventerà quella di proteggere l’umanità da orde di creature mostruose.

PROGRAMMI 4 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Atlantide, il programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 4 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:40 – X Factor

Su Tv8 questa sera va in onda il Live di X Factor.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Jesus Rolls – Quintana è tornato

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Jesus Rolls – Quintana è tornato.

Trama: Road movie diretto e interpretato da John Turturro che riprende il personaggio cult de “Il grande Lebowski”. Uscito di prigione, Jesus intraprende un tragicomico viaggio.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 3 novembre 2020, programmi e film: Preferisco il Paradiso, Il Collegio, Champions League Stasera in tv lunedì 2 novembre 2020, programmi e film: Cavalli di battaglia, GF Vip, Report Stasera in tv venerdì 30 ottobre 2020, programmi e film: Tale e Quale Show, Grande Fratello Vip