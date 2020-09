Stasera in tv 30 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 30 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 30 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Ulisse il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata di Ulisse: il piacere della scoperta.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mare Fuori – Ogni famiglia ha le sue regole

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Mare Fuori – Ogni famiglia ha le sue regole.

Trama: Un nuovo personaggio entra nel carcere: Naditza, che si è fatta arrestare per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei: sposarsi, in cambio di soldi, con un cugino di venti anni più vecchio…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Chi l’ha vist0?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 30 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Temptation Island.

GUIDA TV 30 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I.

20:25 – C.S.I.

21:30 – Rambo

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Rambo III.

Trama: Rambo torna all’azione, dopo il Vietnam, andando in Afghanistan a liberare un ufficiale prigioniero dei russi che occupano il Paese. Riesce nell’intento e si schiera al fianco dei partigiani afghani che non sopportano il dominio dei carri armati sovietici, condotti da invasori più feroci dei nazisti.

PROGRAMMI 30 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda un’altra puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 30 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:25 – The Eagle

Su Tv8 questa sera va in onda il film The Eagle.

Trama: 135 DC, 15 anni dopo che la Nona Legione e’ sparita tra le montagne della Scozia. A Marcus Aquila (Channing Tatum) viene affidato il compito di scoprire cosa sia realmente accaduto di quella spedizione. Suo padre era il comandante della legione sparita nel nulla e, scoprendo il destino che colpi’ il coraggioso padre, Marcus spera di riabilitarne l’immagine e la reputazione. Attraversare il Vallo di Adriano e gli altopiani traditori della Caledonia non sara’ facile, considerando che l’unico compagno di viaggio di Marcus sara’ Esca (Jamie Bell), il suo schiavo britannico. In questo percorso, Marcus avra’ l’occasione di mettersi in pace con la memoria del padre e di confrontarsi con le tribu’ selvagge di quelle terre per cercare di recuperare il prezioso vessillo d’oro della legione perduta: l’Aquila del Nord.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15 – Prima di lunedì

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Prima di lunedì con Vincenzo Salemme, Martina Stella e Sandra Milo.

Trama: Per saldare un debito con un miliardario malavitoso, due amici devono consegnare un pacco decisamente originale

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Face Off.

