Stasera in tv 30 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 30 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 30 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Nelle tue mani.

Trama: Il giovane Mathieu vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo, in realtà, è la musica classica e suonare il pianoforte; del suo straordinario talento si accorge casualmente Pierre Geithner, il direttore del conservatorio parigino, che ascolta Mathieu suonare il piano in una stazione cittadina.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Alvin Superstar 2

Questa sera su Rai 2 va in onda il film animato Alvin Superstar 2.

Trama: Diventati famosissimi Alvin e i suoi fratelli vivono da vere rockstar senza preoccupassi dei danni che combinano, ma a tutto c’è un limite e Toby decide di iscriverli a scuola per dargli una regolata.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Qui e adesso

Questa sera su Rai 3 va in onda Qui e adesso, con Massimo Ranieri. In onda dal Teatro Sistina in Roma, per l’occasione diventato studio televisivo, “Qui e adesso” non sarà solo il tradizionale spettacolo televisivo, ma lo spettacolo mentre si fa lo spettacolo. La formula è chiara e con una novità assolutamente irrituale: un docu-show che racconterà Massimo Ranieri e i suoi amici artisti mentre condividono la scena con racconti di vita, emozioni e talento.



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 30 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Fratelli Caputo

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Fratelli Caputo.

Trama: Roccatella è un piccolo borgo siciliano senza tempo. Qui, Nino Caputo, un artista che gestisce un’agenzia di improbabili saltimbanchi, sfiderà alle prossime elezioni comunali un terribile avversario. Si tratta di Alberto Caputo, il suo fratellastro milanese, mai visto e conosciuto. Nino è stato sobillato dalla madre Agata a contrastare l’invasore. La donna non ha mai perdonato al defunto ex marito il tradimento e la sua nuova vita in continente. Alberto, per fronteggiare il fratello, chiama così da Milano la famiglia. Ed ecco Patrizia, insieme all’adolescente Barbara e a Giacomino. Dovranno dividere il casale non solo con Nino ed Agata ma anche con Turi un aiutante di Nino-e con Rosalia, la domestica. E mentre Patrizia spera in una convivenza a tempo determinato (giusto il tempo delle elezioni), Barbara è sempre più insofferente.

GUIDA TV 30 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Forrest Gump

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Forrest Gump.

Trama: Forrest Gump è un ragazzo del Sud, un po’ tardo, che parla lentamente e che, grazie alla sua bontà e a un inguaribile ottimismo, diventa una star del football, un eroe di guerra, un atleta, un milionario e sposa anche la ragazza dei suoi sogni. Nel corso della sua vita Forrest ha l’opportunità di conoscere i grandi leader del suo tempo, da Nixon a Lennon; di viaggiare dal Vietnam a Washington, dalla Repubblica Cinese a Londra, a New York. Il film, che ha vinto 6 Oscar (tra cui film e regia), è un ritratto americano in equilibrio tra spettacolo e sensibilità.

PROGRAMMI 30 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Atlantide, il programma di approfondimento di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 30 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Piacere Maisano – La moda

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Piacere Maisano – La moda. Piacere Maisano racconta nuove storie attraverso l’occhio di un telefonino in mano all’inviato e della telecamera di un film-maker. I video girati con lo smartphone, come fossero delle storie Instagram, permettono di sentirsi vicino all’inviato e ai protagonisti di ogni episodio. Dai fenomeni migratori al cambiamento climatico, dall’alimentazione all’economia.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Il Monaco

Questa sera sul Nove va in onda il film Il monaco.

Trama: Giovane scapestrato è l’eletto per prendere il posto di un vecchio monaco che protegge una pergamena dai poteri potentissimi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – John Wick 3 – Parabellum

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film John Wick 3.

Trama: John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all’interno dell’Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell’Hotel Continental gli concede un’ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente “scomunicato”. John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d’uscita da New York City.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Cirque du Soleil

Su Sky Uno questa sera è in programma uno spettacolo del Cirque du Soleil.

