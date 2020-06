Stasera in tv 3 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 3 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 3 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Nero a metà

Questa sera su Rai 1 una nuova puntata della fiction Nero a metà con Claudio Amendola.

Trama: Una giovane donna viene ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Per Carlo e Malik, il caso non sembra essere di facile risoluzione. Intanto, emergono nuovi dettagli sul caso Bosca.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La signora di Purity Falls

Questa sera su Rai 2 va in onda La signora di Purity Falls, film thriller di Olivia Dabo e Kristanna Loken.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Vendetta – Una storia d’amore

Su Rete 4 va in onda Vendetta – Una storia d’amore, film con Nicolas Cage e Anna Hutchison.

Trama: A mezzanotte del 4 luglio, Teena viene stuprata mentre sta tornando a casa con la figlia dodicenne Bethie, che assiste alla scena. Quando i carnefici assumono un procuratore di grido per difenderli, Droomor, ufficiale di polizia recatosi per primo sul luogo dell’incidente, inizia a indagare.

STASERA IN TV 3 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda un’altra puntata in replica di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

GUIDA TV 3 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – King Kong

Su Italia 1 questa sera va in onda King Kong, film del 2005 con Naomi Watts e Jack Black.

Trama: Il regista indipendente Carl Denham (Jack Black) tenta di risollevare le sue sorti girando un documentario nella sconosciuta Skull Island, al largo di Sumatra. Parte per la spedizione accompagnato dall’attrice Ann Darrow (Naomi Watts) e dal drammaturgo Jack Driscoll (Adrien Brody). Giunti a destinazione, il gruppo si imbatte in tribù selvaggie, animali preistorici ma soprattutto in un enorme gorilla, King Kong, il quale sembra avere, però, un feeling particolare con la bella Ann.

PROGRAMMI 3 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 3 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 94

21:30 – Che fine hanno fatto i Morgan?

Su Tv8 questa sera va in onda il film Che fine hanno fatto i Morgan?, commedia romantica con Hugh Grant e Sarah Jessica Parker.

Trama: Tipica coppia newyorchese in crisi dopo una cena di riconciliazione diventano i testimoni di un omicidio. L’FBI li inserisce nel programma protezione testimoni e li manda in una sperduta cittadina del Wyoming. Li i due sotto falso nome dovranno adattarsi alle abitudini locali e saranno costretti a risolvere i loro problemi stando insieme.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Atto di fede

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Atto di fede, con Chrissy Metz e Josh Lucas.

Trama: Recuperato dalle acque di un lago, un ragazzo non reagisce ai tentativi di rianimazione. Sua madre non si arrende e invoca l’aiuto divino, coinvolgendo nella sua preghiera tutta la comunità.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 8

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 11

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata un’altra puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

