Stasera in tv 3 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 3 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 3 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Coppa italia: Napoli-Atalanta

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Coppa Italia Napoli-Atalanta

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La caserma

Questa sera su Rai 2 va in onda il nuovo docu-reality La caserma. Ventuno tra ragazzi e ragazze dai 18 ai 23 anni stanno per affrontare una grande avventura all’insegna del coraggio e dell’unione: senza cellulari, internet e le comodità del nido familiare i giovani vivranno per sei puntate in una caserma di montagna, a Levico in provincia di Trento, dove dovranno seguire un duro percorso di addestramento militare. “La Caserma” porterà la “Generazione Z” a misurarsi con prove, sfide e esercitazioni nelle quali ragazzi e ragazze saranno accompagnati da istruttori professionisti, ma anche con momenti dedicati alla memoria storica. Chi riuscirà a resistere al confronto con l’autorità e la disciplina e a superare i propri limiti fisici e mentali credendo in se stesso e nel gruppo?.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 3 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Made in Italy

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Made in Italy.

Trama: Beppe Modenese, imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai. Irene e Rita sono invitate e in quest’occasione Irene rivede Davide Frangi che la invita a cena: la serata finisce in un hotel di Bellagio. Intanto Monica, che ha trovato un nuovo appartamento in affitto, inizia a frequentare Diego, il figlio della padrona di casa. Nava e Ludovica hanno abbandonato Appeal per fondare Fascino, una rivista concorrente che sta rubando i migliori fotografi sulla piazza. Mentre il direttore di Appeal Frattini rivela a Rita di essere molto malato, l’entusiasmo di Irene riesce a motivare tutta la redazione: per far ripartire Appeal andrà a New York all’inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci e a trovare nuovi fotografi.

GUIDA TV 3 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Il principe cerca moglie

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Il principe cerca moglie

Trama: Akeem (Murphy) è l’erede al trono di un immaginario e ricchissimo staterello africano e suo padre ha già combinato il suo matrimonio con una sottomessa fanciulla del luogo. Ma Akeem, educato all’occidentale, si è messo in testa di volere una donna che lo ami per se stesso e non per la sua posizione sociale. Per questo va in America dove si finge studente povero e, lavorando come inserviente in un fast food, conquista la figlia del ricco proprietario, malgrado la ragazza sia già fidanzata a un arrogante “figlio di papà”.

PROGRAMMI 3 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 3 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Italia’s Got Talent

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova stagione di Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – L’inganno perfetto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’inganno perfetto.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

