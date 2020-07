Stasera in tv 29 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 29 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 29 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di SuperQuark.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

21:45 – NCIS

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di NCIS.

Trama: Un SEAL, imbarcato su un sottomarino di ultima generazione, muore durante un’immersione di routine. Nel frattempo, Ducky è al suo ultimo giorno di lavoro all’N.C.I.S…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – La dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Mediterraneo

Su Rete 4 va in onda il film Mediterraneo, un film del 1991 con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Vanna Barba, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Memo Dini, Vasco Mirandola.

Trama: Le avventure tragicomiche di alcuni soldati italiani in occupazione di una isola greca isolata e senza nessun interesse strategico. Vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1991.

STASERA IN TV 29 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Come sorelle

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Come sorelle, la serie tv turca.

GUIDA TV 29 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Chicago Fire.

Trama: La Squadra viene chiamata per un incidente motociclistico. L’uomo coinvolto muore, ma non ci sono testimoni. La versione del poliziotto giunto sulla scena, non convince.

PROGRAMMI 29 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?

Trama: L’editore Di Salvio (Sordi) e un suo collaboratore, il fedele ragionier Palmarini (Blier), vanno in Angola alla ricerca del cognato del primo (Manfredi), che da molto tempo non da’ piu’ notizie di se’. Fra avventurose peripezie e depistaggi, finiranno col ritrovarlo e col convincerlo a tornarsene a casa, dove l’aspettano sua moglie, la civilta’, il benessre. Ma ne vale la pena? La satira del nostro mondo e dei suoi tanto decantati “valori” c’e’, e a tratti anche graffiante.

PROGRAMMI TV 29 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Madame

Su Tv8 questa sera va in onda il film Madame.

Trama: Anne (Toni Collette) e Bob (Harvey Keitel) sono una ricca coppia americana. Per dare nuova linfa al loro matrimonio ormai in crisi decidono di trasferirsi nella loro residenza nella romantica Parigi. Mentre sta organizzando una cena particolarmente esclusiva per alcuni, sofisticati, amici la padrona di casa si rende conto che a tavola ci saranno 13 commensali. In preda al panico Anne convince la sua fedele domestica Maria (Rossy de Palma) a travestirsi da misteriosa nobildonna spagnola per pareggiare i numeri a tavola. Ma, complici un po’ di vino e una conversazione piacevole e divertente, scatta la scintilla tra Maria e il broker d’arte inglese (Michael Smiley). Questo amore appena nato mandera’ Anne su tutte le furie portandola al punto di escogitare un piano per distruggerlo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Attacco al potere 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Attacco al potere 2 con Gerald Butler e Morgan Freeman.

Trama: Il funerale del Primo Ministro inglese raduna i leader politici a Londra, doveun gruppo di terroristi ha pianificato una strage.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma Face Off.

