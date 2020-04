Stasera in tv 29 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 29 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 29 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La penisola dei tesori

Questa sera su Rai 1 va in onda un altro appuntamento con Meraviglie – La penisola dei tesori con Alberto Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Finalmente sposi

Questa sera su Rai 2 va in onda La compagnia del Cigno – L’arrivo di Matteo, che racconta di un giovane violinista che parte da Aamtrice, la città distrutta dalla furia del terremoto, per arrivare a Milano dove studiare al conservatorio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Stasera Italia.

STASERA IN TV 29 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda un'altra puntata in replica di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

GUIDA TV 29 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – E.T. L’extraterrestre

Su Italia 1 questa sera va in onda E.T. L’extraterrestre di Spielberg.

Trama: Un extraterrestre e’ abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un’amicizia, ma l’alieno (battezzato E.T.) ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi. Sara’ proprio grazie ai ragazzi che riuscira’ a sfuggire agli agguati di militari e scienziati. Commovente storia di un “diverso” aiutato dai puri di cuore (i bambini) contro la freddezza degli adulti e delle istituzioni. Emozionante ancora oggi.

PROGRAMMI 29 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 29 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Escobar – Il fascino del male

Su Tv8 questa sera va in onda il film Escobar – Il fascino del male.

Trama: Virginia Vallejo, celebre anchor-woman colombiana ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar, criminale e trafficante di cocaina senza scrupoli e rimorsi, ha deciso di raccontare alla DEA gli anni della loro relazione e dell’ascesa vertiginosa del ‘patron’ di Bogotà. Ambiziosa e decisa a saperne di più di quello che diventerà in pochi anni il più ricco e potente trafficante di sempre, Virginia si innamora di Pablo e lo sostiene nella carriera politica sorvolando su quella criminale. Ma i desideri di Pablo sono più voraci dei suoi e finiscono per trascinarla in un abisso da cui le tenderà la mano l’agente Neymar della DEA.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – L’immortale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film spin-off di Gomorra, L’Immortale, che vede alla regia l’esordiente Marco D’amore.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 13

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata un’altra puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

