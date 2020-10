Stasera in tv 28 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 28 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 28 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Ulisse con Alberto Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mare Fuori

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction Mare Fuori.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 28 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscina la Notizia

21:00 – Calcio – Champions League – Juventus vs Barcellona

Questa sera su Canale 5 la partita Juventus contro Barcellona.

GUIDA TV 28 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Grease – Brillantina

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Grease.

Trama: Musical ormai diventato un classico che continua il suo successo dopo decadi grazie alla colonna sonora e ai due bellissimi protagonisti. Durante le vacanze scolastiche Danny conosce Sandy, una ragazza australiana e si invaghisce di lei. Convinto che la ragazza sia tornata nel suo paese Danny scopre a sorpresa che Sandy adesso frequenta il suo stesso college, ma finge indifferenza perche’ lui e’ un vero duro e non può mostrarsi tenero difronte agli amici della sua banda. Dopo una gara di ballo che Danny vince in coppia con un’altra ragazza, i due si mettono finalmente insieme.

PROGRAMMI 28 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Unfit – La psicologia di Donald Trump

Questa sera su La7 va in onda il film Unfit, La psicologia di Donald Trump.

PROGRAMMI TV 28 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – X Factor

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di X Factor – La corsa verso i Live.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Io sono tu

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Io sono tu.

Trama: Un manager deve rintracciare chi ha rubato gli accessi della sua carta di credito

SKY UNO

19:10 – X Factor

21:15 – X Factor

Su Sky Uno questa sera è in programma il Live di X Factor.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENT

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 27 ottobre 2020, programmi e film: Imma Tataranni, Il Collegio 5, Quo Vado Stasera in tv lunedì 26 ottobre 2020, programmi e film: Io ti cercherò, Grande Fratello Vip, Jack Ryan Stasera in tv venerdì 23 ottobre 2020, programmi e film: Tale e quale show, Titolo V, Grande Fratello Vip