Stasera in tv 28 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 28 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 28 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 va in onda un episodio di Ulisse: il piacere della scoperta, la trasmissione di Alberto Angela. In questa puntata un appassionante viaggio nel ‘500 inglese attraverso le intricate vicende del re Enrico VIII e delle sue sei mogli, alcun e ripudiate, altre fatte decapitare. Una vicenda di tirannia, sangue e tradimenti che ha portato alla separazione dell’Inghilterra dalla Chiesa di Roma.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La risposta è nelle stelle

Questa sera su Rai 2 va in onda il film La risposta è nelle stelle.

Trama: Ira e Ruth, Luke e Sophia – due coppie separate dal tempo e dall’età – hanno poco in comune, fino a quando una serie di eventi inaspettati porterà le loro vite ad intrecciarsi. Sophia si sta laureando all’Università di Wake Forest ed è riuscita a ottenere uno stage in una prestigiosa galleria d’arte newyorkese. La sua sembra una strada spianata verso il successo, ma la partecipazione come spettatrice a un rodeo le farà incontrare l’amore e darà una svolta alla sua vita, che sarà molto diversa da come l’aveva programmata. E’ qui, infatti, che Sophia incontra Luke Collins, un giovane cowboy che sta per affrontare la sfida che gli potrà garantire il primo posto nella classifica della Professional Bull Riders, la principale associazione di rodeo su tori. Nel frattempo, il novantunenne Ira Levinson, che ha perso sua moglie Ruth otto anni prima, è in viaggio verso la Carolina del Nord per raggiungere la colonia artistica del Black Mountain College. Qui, anni prima, aveva comprato il primo quadro per Ruth, avviando una collezione che avrebbe scandito le decadi del loro matrimonio. Un incidente, però, interrompe il suo viaggio e sarà fautore del suo incontro con Sophia e Luke: mentre i due ragazzi lo mettono in salvo, Ira si ricorda della vecchia scatola consunta piena di lettere lasciata sul dietro della macchina e Sophia, sfidando le fiamme, riesce a recuperarla. Più tardi, in ospedale, Sophia guarda all’interno del cofanetto e scopre che è pieno di vecchie lettere. Ira, segretamente compiaciuto, le chiede di leggergliele. Tra i due si crea un legame molto forte e la ragazza scopre piano piano tutti i punti in comune tra la sua coppia e quella di Ira. Sebbene appartenenti a due diverse generazioni, le vite delle due coppie convergeranno, dando a Luke e a Sophia gli strumenti necessari per intraprendere con saggezza il loro viaggio verso il futuro, scoprendo i veri valori della vita e l’autentico significato dell’amore.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Zona bianca

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Zona bianca.

STASERA IN TV 28 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Buongiorno, mamma!

Questa sera su Canale 5 va in onda la miniserie Buongiorno, Mamma! con Raoul Bova.

Trama: Nella famiglia Borghi è la madre, Anna (Maria Chiara Giannetta) ad essere davvero speciale per i suoi cari. Ma è il padre Guido (Raoul Bova), preside del locale liceo, a occuparsi dei ragazzi: la coscienziosa Francesca, il ribelle Jacopo, la geniale Sole e il piccolo Michelino. L’arrivo di Agata, misteriosa infermiera, porterà alla luce segreti tenuti troppo a lungo nascosti. Venuto meno l’aiuto di Lucrezia, la famiglia si trova in serie difficoltà economiche. Guido, a scuola, conosce la nuova insegnante di sostegno Miriam Castellani (Serena Autieri), mentre prova a sbloccare il fondo fiduciario costituito da Anna per i ragazzi, trovandosi di fronte ad un’amara realtà. Intanto i figli si mobilitano per aiutare il padre mentre Agata scopre un segreto nel passato di Anna e Guido.

GUIDA TV 28 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Scontro tra titani

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Scontro tra titani.

Trama: Storia mitologica che vede Perseo, figlio di Zeus, combattere contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra. Perseo e un gruppo di prodi darà battaglia a creature sovrannaturali in luoghi dove l’uomo non era mai stato prima.

PROGRAMMI 28 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 28 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Name That Tune

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova edizione di Name That Tune – Indovina la canzone. Sei uno di quelli che sa riconoscere una canzone dai primi tre secondi? Ascolti musica tutto il giorno e sei sempre preparato sulle hit del momento? Allora non puoi perdere Name That Tune – Indovina la canzone, il nuovo e irresistibile quiz musicale condotto da Enrico Papi, pronto a divertire i concorrenti VIP e il pubblico a casa.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Nel bagno delle donne

Trama: Roversi, un uomo che ha perso moglie, lavoro e abitudini, si chiude dentro il bagno delle donne di un cinema. Deciso a non uscire più fino a quando non avrà terminato quella pausa di riflessione che in tanti negli anni gli hanno consigliato, da lì riceverà tutti coloro che lo andranno a cercare ma non aprirà la porta a nessuno.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di 4 ristoranti. La sfida si gioca fra quattro ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e soprattutto il conto!

